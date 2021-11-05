عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

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منحت الأكاديمية السويدية لجوائز نوبل الروائي التنزاني عبد الرزاق غورنا جائزة نوبل للأدب لعام 2021 "عن تبَّحره الثاقب والحساس في آثار الاستعمار ومصير اللاجئين" في كتاباته. نبذة عن الأديب المقيم في بريطانيا.
عززت نتائج الانتخابات الألمانية توجها عرفته الاستحقاقات السابقة، يتعلق باستمرار تراجع الأحزاب التقليدية وصعود الأحزاب الصغيرة. أحزاب ستلعب دورا حاسما في المفاوضات الماراثونية لتشكيل أول ائتلاف حكومي في عهد ما بعد ميركل.
مع تدهور الوضع في أفغانستان، يعود ملف اللجوء إلى النقاش داخل ألمانيا بقوة. وزير الداخلية يتوقع 5 ملايين أفغاني يغادرون بلادهم. فيما ميركل والمرشح لخلافتها عن المعسكر المسيحي يراهنان على "بقاء آمن في محيط أفغانستان".
ماذا تقول الأحزاب الألمانية، في برامجها وحملاتها للانتخابات التشريعية القادمة بشأن السياسة الخارجية والقضايا الدولية، ولا سيما المناخ والهجرة واللجوء والدفاع؟ فيما يلي نلقي نظرة على أهم ما جاء في برامج هذه الأحزاب.
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