عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات

السياسة الخارجية في البرامج الانتخابية للأحزاب الألمانية

ماذا تقول الأحزاب الألمانية، في برامجها وحملاتها للانتخابات التشريعية القادمة بشأن السياسة الخارجية والقضايا الدولية، ولا سيما المناخ والهجرة واللجوء والدفاع؟ فيما يلي نلقي نظرة على أهم ما جاء في برامج هذه الأحزاب.