عيد الميلاد في بيروت رغم الصعوبات

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يحاول اللبنانيون رغم الظروف المعيشية الصعبة الاحتفال بعيد الميلاد ورسم البسمة على وجوه الأطفال من مختلف الديانات. المهندس جوني يتحول في هذه الفترة من السنة لبابا نويل
غادر الرئيس اللبناني ميشال عون القصر الرئاسي وسط حضور من أنصاره في حزبه "التيار الوطني الحر"، مستبقاً خروجه بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة تزيد من تأزيم المشهد السياسي، وميقاتي يرد على خطوة عون.
مع تسارع تفشي المتحور أوميكرون، يلقي وباء كوفيد-19 بظله على احتفالات أعياد الميلاد وسط قيود وتحذيرات. وفيما غاب السياح عن بيت لحم، أقام البابا قداسا مسائيا بكاتدرائية القديس بطرس لنحو 2000 شخص بسبب قيود كورونا في روما.
رغم تناقص عدد المسيحيين بالعراق إذ أصبحوا كأقلية مهددة في وجودها، إلا أن شوارع بغداد باتت مزينة بأشجار عيد الميلاد. فما السبب وراء تزايد احتفال مسلمي العراق بأعياد الميلاد أكثر من أي وقت مضى رغم معارضة بعض رجال الدين؟
في أول تصريحات يدلي بها منذ أسوأ أعمال عنف في بيروت منذ ما يزيد على عشر سنوات، وجه زعيم جماعة حزب الله انتقادات حادة لحزب القوات اللبنانية المسيحي وزعيمه سمير جعجع، مكرراً اتهامات بحقه ومحذراً من مغبة الاصطدام بعناصره.
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