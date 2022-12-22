 عيد الميلاد في بيروت رغم الصعوبات | DW الأخبار | DW | 24.12.2022

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عيد الميلاد في بيروت رغم الصعوبات

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