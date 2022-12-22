عيد الميلاد في بيروت رغم الصعوبات

نصر الله يهاجم جعجع ويصف أحداث بيروت بأنها خطيرة ومفصلية

في أول تصريحات يدلي بها منذ أسوأ أعمال عنف في بيروت منذ ما يزيد على عشر سنوات، وجه زعيم جماعة حزب الله انتقادات حادة لحزب القوات اللبنانية المسيحي وزعيمه سمير جعجع، مكرراً اتهامات بحقه ومحذراً من مغبة الاصطدام بعناصره.