عيد الميلاد في بلدة بوتشا الأوكرانية

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في مدينة بوتشا، بالقرب من كييف يتجمع الشباب ليس للاحتفال بعيد الميلاد فحسب، بل لإحياء الحياة والتقاليد الأوكرانية.
أطلقت صفارات الإنذار في كييف وجميع المناطق الأوكرانية صباح اليوم الأحد بعد تقارير غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية بأن حالة التأهب جاءت بعد تحليق مقاتلات روسية في سماء روسيا البيضاء.
فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدة للاتفاق مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا على حلول مقبولة، شككت كييف في نوايا بوتين معتبرة أنه يريد التنصل من المسؤولية فحسب.
استأنفت العاصمة الأوكرانية الخدمات الأساسية بعد أحدث موجة من الضربات الجوية الروسية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية، حيث تحرك السكان في المدينة التي يخيم عليها الضباب واستعدوا لموسم العطلات وسط حالة من عدم اليقين.
أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف عن تعرّض العاصمة الأوكرانية لهجمات بطائرات مسيّرة روسية، وأنها أسقطت تسعا منها، فيما يتوجه الرئيس بوتين للقاء الرئيس البيلاروسي قي مينسك في أول زيارة له لبيلاروس منذ سنوات.
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