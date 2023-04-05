عيد الفطر في سوريا وارتفاع الأسعار

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الأزمة الاقتصادية الخانقة في سوريا وغلاء الأسعار يعكران صفو الاحتفالات بقدوم عيد الفطر. وارتفعت أسعار الحلوى بشكل خاص مع الارتفاع الكبير في أسعار السكر.
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي القتال في السودان، الالتزام بوقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على الأقل خلال عطلة عيد الفطر. وأعلنت عدة دول عربية أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.
في ضوء الانفراجة بين الرياض وطهران، شرعت الحكومة اليمنية وخصومها الحوثيون في إطلاق دفعة أولى من الأسرى والمحتجزين، في خطوة لاقت ترحيب المبعوث الأممي، الذي أكد أن آلاف العائلات الأخرى "لا تزال تنتظر لم شملها مع أحبائها".
يعد شهر رمضان موسم الإنتاج التلفزيوني والدرامي الأكبر في العالم العربي. وككل موسم رمضاني أثارت أعمال درامية جدلا كبيرا هذا العام في عدة دول عربية كمصر والعراق وتونس وسوريا. فما هي المسلسلات التي تسببت بكل هذا الجدل؟
يحل شهر رمضان هذا العام على السوريين في ظروف شديدة القسوة اجتمعت فيها الحرب الأهلية بكارثة الزلزال، في وقت بلغت الاحتياجات الغذائية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع قبل 12 عاماً.
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