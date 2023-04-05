 عيد الفطر في سوريا وارتفاع الأسعار | DW الأخبار | DW | 21.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

عيد الفطر في سوريا وارتفاع الأسعار

الأزمة الاقتصادية الخانقة في سوريا وغلاء الأسعار يعكران صفو الاحتفالات بقدوم عيد الفطر. وارتفعت أسعار الحلوى بشكل خاص مع الارتفاع الكبير في أسعار السكر.

المزيد من المركز الإعلامي

خيم الزلزال على أجواء شهر رمضان في شمال غرب سوريا التي تشهد في الأصل سلسلة أزمات، مما زاد من أعباء الأسر النازحة

رمضان في سوريا بعد الزلزال 05.04.2023

بعد زلزال و12 عامًا من الحرب.... فكيف يستقبل السوريون رمضان هذا العام؟

بعد زلزال و12 عامًا من الحرب.... فكيف يستقبل السوريون رمضان هذا العام؟ 04.04.2023

تراجع مبيعات المقروض القيرواني بسبب الأزمة الإقتصادية في تونس

تراجع مبيعات المقروض القيرواني بسبب الأزمة الإقتصادية في تونس 30.03.2023

عيد حزين في السودان والمواطنون يعانون من تداعيات المعارك الطاحنة .

السودان: معارك أثناء عيد الفطر والسكان يعانون 21.04.2023

المزيد DW الأخبار

انفجر صاروخ “ستارشيب” العملاق التابع لـ”سبايس إكس” المُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، بعيد انطلاقه.

انفجار أكبر صاروخ في العالم بعد دقائق من إطلاقه 21.04.2023

لأول مرة في التاريخ المسجل تفقد أعلى القمم في أوروبا كل ثلوجها في صيف 2022 نتيجة لتغير المناخ

لأول مرة في التاريخ المسجل تفقد أعلى القمم في أوروبا كل ثلوجها في صيف 2022 نتيجة لتغير المناخ 21.04.2023

ارتفاع معدل النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا إلى نسبة 30 في المائة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق

ارتفاع معدل النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا إلى نسبة 30 في المائة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق 21.04.2023

أوكرانيا تحصل أخيرا على طائرات مقاتلة - بعض منها من طراز ميغ -29 التي تعود إلى الحقبة السوفيتية

أوكرانيا تحصل أخيرا على طائرات مقاتلة - بعض منها من طراز ميغ -29 التي تعود إلى الحقبة السوفيتية 21.04.2023

اقرأ أيضا

Sudanese greet army soldiers, loyal to army chief Abdel Fattah al-Burhan, in the Red Sea city of Port Sudan on April 16, 2023. - Battling fighters in Sudan said they had agreed to an hours-long humanitarian pause, including to evacuate wounded, on the second day of raging urban battles that killed more than 50 civilians including three UN staff and sparking international outcry. (Photo by AFP)

غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال أيام عيد الفطر 20.04.2023

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي القتال في السودان، الالتزام بوقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على الأقل خلال عطلة عيد الفطر. وأعلنت عدة دول عربية أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

14.04.2023 *** Gefangene kommen auf dem Flughafen von Sanaa an. Im Bürgerkriegsland Jemen haben Regierung und Huthi-Rebellen mit dem Austausch von rund 900 Gefangenen begonnen. Die Überstellung aller Menschen werde drei Tage dauern, teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) mit. +++ dpa-Bildfunk +++

"العيد بعيدين"... بدء تنفيذ عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن 14.04.2023

في ضوء الانفراجة بين الرياض وطهران، شرعت الحكومة اليمنية وخصومها الحوثيون في إطلاق دفعة أولى من الأسرى والمحتجزين، في خطوة لاقت ترحيب المبعوث الأممي، الذي أكد أن آلاف العائلات الأخرى "لا تزال تنتظر لم شملها مع أحبائها".

ILLUSTRATION - Eine Fernbedienung wird am 09.01.2012 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) in Richtung eines Fernsehers gehalten. Bezahlfernsehen war für deutsche Pay-TV-Anbieter lange eine triste Angelegenheit. Doch die Fernsehmacher wittern Morgenluft: Neue Angebote und Technik treiben das Wachstum an. Für die Zuschauer könnte damit manches Angebot künftig kostenpflichtig werden. Foto: Caroline Seidel/dpa (zu dpa 1200 vom 04.07.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

الجدل يتجدد.. أزمات تطار د مسلسلات رمضان هذا العام! 05.04.2023

يعد شهر رمضان موسم الإنتاج التلفزيوني والدرامي الأكبر في العالم العربي. وككل موسم رمضاني أثارت أعمال درامية جدلا كبيرا هذا العام في عدة دول عربية كمصر والعراق وتونس وسوريا. فما هي المسلسلات التي تسببت بكل هذا الجدل؟

04.03.2023****A girl walks as she carries a child past tents erected for the internally displaced following an earthquake, on a land that was previously a driving school, in the rebel-held town of Jandaris, Syria March 4, 2023. REUTERS/Khalil Ashawi

سوريون شردهم الزلزال: رمضان هذا العام يختلف عن سابقيه 22.03.2023

يحل شهر رمضان هذا العام على السوريين في ظروف شديدة القسوة اجتمعت فيها الحرب الأهلية بكارثة الزلزال، في وقت بلغت الاحتياجات الغذائية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع قبل 12 عاماً.