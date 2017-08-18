 ″عيد الحب″ عبر العالم.. هدايا وطقوس مختلفة والحب واحد! | جميع المحتويات | DW | 14.02.2022

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ثقافة ومجتمع

"عيد الحب" عبر العالم.. هدايا وطقوس مختلفة والحب واحد!

14 من فبراير/ شباط هو عيد العشاق، يوم يحتفل به الأحبة والمحبين في كل مكان في العالم تقريبا، لكن أوجه الاحتفال وطبيعة الهدايا التي يتبادلها هؤلاء تختلف من بلد إلى آخر.. جولة صور ترصد مظاهر الاحتفال في عدد من الدول.

  • Deutschland Frankfurt | Valentinstag - Vorbereitungen im Blumengeschäft

    في ألمانيا ـ هدايا كلاسيكية

    بدأت مظاهر الاحتفالات بـ "عيد الحب" تظهر في ألمانيا منذ منتصف القرن الماضي، وقد جاء بهذا العرف الجنود الأمريكيون المتمركزين في القواعد الأمريكية داخل البلاد. الورود الحمراء والشوكولاته من الهدايا الكلاسيكية التي يتم تقديمها، وهي عادات مشتركة نجدها في عدد كبير من الدول.

  • Rote Gelee-Süßigkeiten in Herzform

    السويد ـ يوم القلوب الحمراء

    الحلويات أيضا من الهدايا الأساسية المحبوبة لدى العشاق. وهنا يغزو اللون الأحمر المعروضات سواء تعلق الأمر بالورود أو بالحلويات.

  • Deutschland Magdeburg | Liebesschlösser

    إيطاليا ـ "قفل الحب"

    من الشائع في إيطاليا في عيد الحب، أن يلتقي الأحبة على الجسور وأن يضعوا "قفل الحب" هناك معا. وعلى هذه الأقفال تنقش أسماء العشاق، وأحيانا تاريخ خاص مثل اليوم الذي شهد بداية علاقاتهما. وبعد الإقفال يتم رمي المفتاح في النهر. وترمز الأقفال لجلب الحظ السعيد ولضمان استمرارية العلاقة إلى الأبد.

  • Dänemark Kopenhagen |Weihnachten im Tivoi

    الدنمارك ـ هدايا سرية!

    في الدنمارك يتم الاحتفال بـ "عيد الحب" بـ "تستر"، فالهدايا ترسل دون أن يكشف مرسل الهدية عن هويته، وعلى متلقي/ة الهدية تخمين المرسل. وإذا توفق الشخص في ذلك فإنه يتلقى هدية إضافية. ومن المستحب ألا يتم إرسال هدايا كلاسيكية ولهذا يتخلى الكثيرون عن الورود الحمراء والمعجنات إلى غير ذلك، وبالتالي يكون حيّز الإبداع واسعاً.

  • Polen Danzig |Andachtsraum ind St. Marien Backsteinkirche

    بولندا ـ قطعة من جمجمة القديس فالنتين

    يمكن القول، إنه ومن هنا بدأت قصة فالنتن وتحديدا في بلدة Chelmno الصغيرة، وهي تقريبا عاصمة عيد الحب في بولندا. في كنيسة أبرشية القديسة مريم، يتم الاحتفاظ ببقايا القديس فالنتين (قطعة صغيرة من جمجمته) في وعاء فضي.

  • Polen Warschau | Valentinstag

    طقوس دينية بالونات

    ولأن عيد الحب، هو بالأصل يوم إحياء ذكرى هذا القديس، يتم احياء هذا اليوم في بولندا بطقوس دينية. كما يتم إرسال الآلاف من البالونات الحمراء إلى السماء. وفي المساء تقام العديد من المهرجانات والحفلات الموسيقية.

  • Japan Toki | Süßigkeiten

    في اليابان ـ الهدايا من النساء..

    لليابان خصوصيتها في هذا اليوم، فالنساء هنّ من يقدمن الهدايا ولا يقدمنها للحبيب وإنما لجميع الرجال - بما في ذلك الأصدقاء والأقارب والزملاء وحتى الرئيس. وتقدم النساء اليابانيات تقليديا الشوكولاتة الداكنة. لكنهن وبعد شهر واحد، في "اليوم الأبيض"، يحصلن من الرجال على الشوكولاتة البيضاء كالتفاتة شكر منهم.

  • USA New York | Valentinstag

    نيويورك قلب الاحتفالات

    الأمريكيون أكثر الشعوب احتفالا بعيد الحب. والهدايا لا حصر لها بدء من الورود والشوكولاتة، وصولا إلى الحيوانات المحنطة. وتشهد المدن الأمريكية رواجا تجاريا كبيرا بهذه المناسبة، بينما تقدم العديد من المطاعم الأمريكية قوائم الطعام لعيد الحب. كما تصدر سويس بوست طوابع حب خاصة بقلوب حمراء.


  • Deutschland Frankfurt | Valentinstag - Vorbereitungen im Blumengeschäft

    في ألمانيا ـ هدايا كلاسيكية

    بدأت مظاهر الاحتفالات بـ "عيد الحب" تظهر في ألمانيا منذ منتصف القرن الماضي، وقد جاء بهذا العرف الجنود الأمريكيون المتمركزين في القواعد الأمريكية داخل البلاد. الورود الحمراء والشوكولاته من الهدايا الكلاسيكية التي يتم تقديمها، وهي عادات مشتركة نجدها في عدد كبير من الدول.

  • Rote Gelee-Süßigkeiten in Herzform

    السويد ـ يوم القلوب الحمراء

    الحلويات أيضا من الهدايا الأساسية المحبوبة لدى العشاق. وهنا يغزو اللون الأحمر المعروضات سواء تعلق الأمر بالورود أو بالحلويات.

  • Deutschland Magdeburg | Liebesschlösser

    إيطاليا ـ "قفل الحب"

    من الشائع في إيطاليا في عيد الحب، أن يلتقي الأحبة على الجسور وأن يضعوا "قفل الحب" هناك معا. وعلى هذه الأقفال تنقش أسماء العشاق، وأحيانا تاريخ خاص مثل اليوم الذي شهد بداية علاقاتهما. وبعد الإقفال يتم رمي المفتاح في النهر. وترمز الأقفال لجلب الحظ السعيد ولضمان استمرارية العلاقة إلى الأبد.

  • Dänemark Kopenhagen |Weihnachten im Tivoi

    الدنمارك ـ هدايا سرية!

    في الدنمارك يتم الاحتفال بـ "عيد الحب" بـ "تستر"، فالهدايا ترسل دون أن يكشف مرسل الهدية عن هويته، وعلى متلقي/ة الهدية تخمين المرسل. وإذا توفق الشخص في ذلك فإنه يتلقى هدية إضافية. ومن المستحب ألا يتم إرسال هدايا كلاسيكية ولهذا يتخلى الكثيرون عن الورود الحمراء والمعجنات إلى غير ذلك، وبالتالي يكون حيّز الإبداع واسعاً.

  • Polen Danzig |Andachtsraum ind St. Marien Backsteinkirche

    بولندا ـ قطعة من جمجمة القديس فالنتين

    يمكن القول، إنه ومن هنا بدأت قصة فالنتن وتحديدا في بلدة Chelmno الصغيرة، وهي تقريبا عاصمة عيد الحب في بولندا. في كنيسة أبرشية القديسة مريم، يتم الاحتفاظ ببقايا القديس فالنتين (قطعة صغيرة من جمجمته) في وعاء فضي.

  • Polen Warschau | Valentinstag

    طقوس دينية بالونات

    ولأن عيد الحب، هو بالأصل يوم إحياء ذكرى هذا القديس، يتم احياء هذا اليوم في بولندا بطقوس دينية. كما يتم إرسال الآلاف من البالونات الحمراء إلى السماء. وفي المساء تقام العديد من المهرجانات والحفلات الموسيقية.

  • Japan Toki | Süßigkeiten

    في اليابان ـ الهدايا من النساء..

    لليابان خصوصيتها في هذا اليوم، فالنساء هنّ من يقدمن الهدايا ولا يقدمنها للحبيب وإنما لجميع الرجال - بما في ذلك الأصدقاء والأقارب والزملاء وحتى الرئيس. وتقدم النساء اليابانيات تقليديا الشوكولاتة الداكنة. لكنهن وبعد شهر واحد، في "اليوم الأبيض"، يحصلن من الرجال على الشوكولاتة البيضاء كالتفاتة شكر منهم.

  • USA New York | Valentinstag

    نيويورك قلب الاحتفالات

    الأمريكيون أكثر الشعوب احتفالا بعيد الحب. والهدايا لا حصر لها بدء من الورود والشوكولاتة، وصولا إلى الحيوانات المحنطة. وتشهد المدن الأمريكية رواجا تجاريا كبيرا بهذه المناسبة، بينما تقدم العديد من المطاعم الأمريكية قوائم الطعام لعيد الحب. كما تصدر سويس بوست طوابع حب خاصة بقلوب حمراء.


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