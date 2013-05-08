لم يعرف هذا العيد الا في القرن العشرين، وهو مختلف عليه بين الشعوب ويرتبط بمناسبات دينية عن البعض. يُحتفل بالعيد في شتى دول العالم بأيام متباينة وغالبا في أشهر آذار/ مارس، أو نيسان/ ابريل أو أيار/ مايو.

يجري أكبر إحياء لعيد الأم في الولايات المتحدة خلال يوم الأحد الثاني من شهر مايو/ ايار من كل عام. وخلال ذلك يجري عرض صور رسمها أطفال بين السادسة والرابعة عشرة من عمرهم ضمن معرض يحمل اسم "أمي" ويتجول في العديد من الدول. ويشهد العيد ايضا احتفالات عائلية يتخللها تقديم الهدايا للأمهات، لاسيما من قبل الأبناء والأزواج.