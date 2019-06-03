عيدك مبارك - تعددت البلدان والعيد واحد!

تباين هذا العام بشكل واضح تحري هلال شهر شوال، الذي يحدد أول أيام عيد الفطر، في البلدان العربية بشكل واضح، فالمملكة العربية السعودية أعلنت الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما لم تتبعها المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الفلسطينية خلافاً للمألوف

الأردنيون تعجب كثير منهم أن تخالف مملكتهم المملكة العربية السعودية في عيد الفطر، لاسيما وأن الدولتين صامتا معاً على هلال واحد.

كما علق أحد المغردين في "تويتر" على قرار قطر اعتبار اليوم عيداً بطريقة تعكس وجهة نظره من تأخر الإعلان عن العيد في هذا البلد

المصريون اختلفوا بحس الدعابة المميز لديهم حول العيد بشكل ظهر في تغريدات متعددة، أغلبها يستغرب تأخر الإعلان (مصر أعلنت أن أول أيام العيد سيكون الأربعاء).

أما في اليمن، التي تعيش منذ أربع سنوات حرباً مريرة، فانعكس الانقسام السياسي على المناسبة الدينية، إذ احتفل قسم كبير من اليمنيين بالعيد الثلاثاء، فيما فضّل كثيرون غيرهم صيام اليوم لإتمام العدة 30 يوماً على أن يعيّدوا غداً الأربعاء.

ووصل الخلاف حول العيد إلى مملكة البحرين ذات الأغلبية الشيعية، فقد عيّد البعض اليوم وأعلنوا بهجتهم، فيما فضّل غيرهم أن يكملوا العدة 30 يوماً ويعيّدوا الأربعاء، وحرّك هذا الانقسام في البلد الصغير مزاج المغردين

الإمارات أعلنت العيد اليوم الثلاثاء، وضجّ موقع "تويتر" بالتهاني والتبريكات. لكن لم تُرسل تغريدات تتناول الخلاف العربي حول العيد، إلا أنّ الطريف جاء في إعلان الدولة أنّ العيد سيكون من يوم الأحد الثاني من حزيران/ يونيو حتى السبت الثامن من الشهر الجاري، ما يعد عطلة طويلة متصلة جعلها البعض في تغريداته ثمانية أيام.

وهكذا جاء العيد بالفرحة والضحكة للبلدان العربية ليكون ذلك عنواناً عريضاً للتفاهم والتقارب والمحبة، وكما صام المسلمون، فإنهم سيفطرون بالعيد، سواء جاء اليوم أم غداً.



م.م/ ي.أ