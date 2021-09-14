 عون يغادر القصر، ولبنان على طريق الفوضى | DW الأخبار | DW | 30.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

عون يغادر القصر، ولبنان على طريق الفوضى

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يعلن رفضه للمرسوم الذي وقعه الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، بقبول استقالة الحكومة.

المزيد من المركز الإعلامي

عقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم أولى جلساته في قصر بعبدا، بقيادة الرئيس ميشال عون.

الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها بعد انقطاع 13 شهراً 14.09.2021

أكد وزير الخارجية الايرانية استعداد بلاده لمساعدة لبنان في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك خلال زيارته لبيروت.

إيران تعرب عن استعدادها لبناء محطتين للطاقة الكهربائية في لبنان 07.10.2021

الفتاة إيما لاتوس أصغر لاعبة في فريق كولونيا النسائي لكرة القدم بعمر لم يتجاوز 15 عاما.

لاعبة ألمانية في الخامسة عشرة تنضم لفريق كولونيا النسائي 29.10.2022

A pair of FBI agents work outside the home of Paul Pelosi, the husband of House Speaker Nancy Pelosi, in San Francisco, Friday, Oct. 28, 2022. Paul Pelosi, was attacked and severely beaten by an assailant with a hammer who broke into their San Francisco home early Friday, according to people familiar with the investigation. (AP Photo/Eric Risberg)

بايدن يدين الإعتداء على زوج نانسي بيلوسي 29.10.2022

المزيد DW الأخبار

لقي ما لا يقل عن 153 شخص مصرعهم مساء السبت في حادثة تدافع في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

احتفالات الهالوين.. أكثر من 150 قتيلًا في تدافع في كوريا الجنوبية 30.10.2022

كان هذا أول احتفال بالهالوين منذ ثلاث سنوات بعد أن رفعت البلاد قيود جائحة الكورونا والتباعد الاجتماعي.

حادث تدافع في كوريا الجنوبية أثناء الاحتفال بالهالوين يودي بحياة 146 شخصا 30.10.2022

العاصفة الاستوائية ناغله تضرب مناطق واسعة من الفلبين. مصرع ما لا يقل عن أربعين والسلطات تجلي مدنيين من مانيلا.

عاصفة استوائية تضرب الفلبين ومصرع العشرات 29.10.2022

CORRECTION / A crew member prepares a grain analysis for a control made by members of the Joint Coordination Center (JCC) onboard the Barbados-flagged ship Nord Vind coming from Ukraine loaded with grain and anchored in Istanbul, on October 11, 2022. - The grain deal between Russia and Ukraine establishing safe corridors along which Ukrainian ships can come in and out of three designated Black Sea ports in and around Odessa creates a traffic jam in Istanbul. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Yasin AKGUL has been modified in AFP systems in the following manner: [for a control made by members of the Joint Coordination Center (JCC)] instead of [as part of a UN inspection of]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

روسيا تلغي إتفاق الحبوب ردا على هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية 29.10.2022

اقرأ أيضا

30.10.2022, Libanon, Baabda: Michel Aoun, Präsident von Libanon, winkt seinen Anhängern während einer Zeremonie zu. Der Libanon steuert mit dem Abschied des bisherigen Präsidenten Aoun nach sechsjähriger Amtszeit auf eine Zeit ohne Staatschef und Regierung zu. Die Nachfolge ist immer noch offen, weil die führenden Parteien des krisengeschüttelten Mittelmeer-Landes in einem bitteren Machtkampf stecken. Foto: Marwan Naamani/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

لبنان يدخل في فراغ سياسي بعد مغادرة عون للقصر الرئاسي 30.10.2022

غادر الرئيس اللبناني ميشال عون القصر الرئاسي وسط حضور من أنصاره في حزبه "التيار الوطني الحر"، مستبقاً خروجه بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة تزيد من تأزيم المشهد السياسي، وميقاتي يرد على خطوة عون.

13.8.2020, Beirut, Libanon , Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri heads a parliamentary session at UNESCO Palace, after a massive explosion in Beirut, Lebanon August 13, 2020. REUTERS/Aziz Taher

البرلمان اللبناني يخفق في أول محاولة لانتخاب خلف للرئيس عون 29.09.2022

فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب خلف لرئيس الجمهورية ميشال عون. وبعد دورة التصويت الأولى، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بسبب فقدان نصاب الدورة الثانية مؤكدا أنه لن يدعو إلى جلسة جديدة إلا عندما يرى توافقا.

31.5.2022*** Beirut Lebanon's parliament speaker Nabih Berri presides over the first session of the newly-elected assembly at its headquarters in the capital Beirut on May 31, 2022. (Photo by ANWAR AMRO / AFP)

للمرة الثالثة... لبنان يفشل في انتخاب رئيس وسط الانهيار المالي 20.10.2022

أخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الثالثة بعد رفض حزب الله وكتل أخرى ترشيح ميشال معوض المقرب من الأمريكيين، ما يهدد بحدوث فراغ في أعلى منصب بالدولة ويزيد من التعقيدات في بلد غارق بأزمة مالية خانقة.

30.01.2019, Libanon, Mardsch: Syrische Flüchtlinge in einem Flüchtlingslager in der Bekaa-Ebene. Im Libanon leben rund 1,5 Millionen Syrer; die libanesische Regierung hat die Weltmächte aufgefordert, sich stärker um die Rückkehr syrischer Flüchtlinge zu bemühen. Foto: Marwan Naamani/dpa | Verwendung weltweit

أزمة بعد أخرى في لبنان ـ تفشي الكوليرا سيما بين اللاجئين السوريين 21.10.2022

أكد وزير الصحة اللبناني أن بلاده في انتظار جرعة أولية من اللقاح المضاد للكوليرا، يأتي ذلك بعد تصاعد أعداد الإصابات بالمرض بين المواطنين وفي مخيمات اللاجئين السوريين، التي تعد "بيئة مثالية معرضة للخطر" حسب منظمة الصحة.