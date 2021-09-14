عون يغادر القصر، ولبنان على طريق الفوضى

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رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يعلن رفضه للمرسوم الذي وقعه الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، بقبول استقالة الحكومة.
غادر الرئيس اللبناني ميشال عون القصر الرئاسي وسط حضور من أنصاره في حزبه "التيار الوطني الحر"، مستبقاً خروجه بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة تزيد من تأزيم المشهد السياسي، وميقاتي يرد على خطوة عون.
فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب خلف لرئيس الجمهورية ميشال عون. وبعد دورة التصويت الأولى، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بسبب فقدان نصاب الدورة الثانية مؤكدا أنه لن يدعو إلى جلسة جديدة إلا عندما يرى توافقا.
أخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الثالثة بعد رفض حزب الله وكتل أخرى ترشيح ميشال معوض المقرب من الأمريكيين، ما يهدد بحدوث فراغ في أعلى منصب بالدولة ويزيد من التعقيدات في بلد غارق بأزمة مالية خانقة.
أكد وزير الصحة اللبناني أن بلاده في انتظار جرعة أولية من اللقاح المضاد للكوليرا، يأتي ذلك بعد تصاعد أعداد الإصابات بالمرض بين المواطنين وفي مخيمات اللاجئين السوريين، التي تعد "بيئة مثالية معرضة للخطر" حسب منظمة الصحة.
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