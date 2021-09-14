عون يغادر القصر، ولبنان على طريق الفوضى

أزمة بعد أخرى في لبنان ـ تفشي الكوليرا سيما بين اللاجئين السوريين

أكد وزير الصحة اللبناني أن بلاده في انتظار جرعة أولية من اللقاح المضاد للكوليرا، يأتي ذلك بعد تصاعد أعداد الإصابات بالمرض بين المواطنين وفي مخيمات اللاجئين السوريين، التي تعد "بيئة مثالية معرضة للخطر" حسب منظمة الصحة.