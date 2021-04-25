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بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا، عودة مهرجان أكتوبر في ميونيخ في أبهى حلة، وهو أكبر مهرجان شعبي في العالم.
بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كورونا، عاد من جديد مهرجان "أكتوبر فيست". مهرجان البيرة الشهيرة على مستوى العالم يمر هذا العام في أجواء مختلفة نسبيا بسبب أزمة الطاقة والتضخم الذي يضرب بلدان متفرقة حول العالم.
مهرجان البيرة الأشهر في العالم يعود إلى مدينة ميونيخ الألمانية بعد توقف سنتين بسبب كورونا. ورغم التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن التوقعات كبيرة بحضور ضخم للمهرجان.
بسبب وباء كورونا توقف تنظيم أكبر مهرجان شعبي في العالم في عامي 2020 و2021. أما هذا العام فبات من الممكن زيارته مرة أخرى. هل أنت متحمس؟ ما هو أكثر ما يعجبك في مهرجان أكتوبر؟
تناقلت عدة وسائل إعلام ألمانية واقعة حدثت خلال جلسة تصوير دعائية لفريق بايرن ميونيخ الألماني حيث امتنع السنغالي ساديو ماني والمغربي نصير مزراوي عن حمل اكواب من بيرة القمح الشهيرة.
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