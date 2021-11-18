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عودة مئات اللاجئين العراقيين إلى بلادهم من بيلاروسيا بعد فشلهم في دخول الأراضي الأوروبية والسلطات العراقية تصر على مواصلة جهود استعادة آلاف ما زالوا عالقين على حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا
بعد يوم عاصف، قضى مهاجرون على الحدود البيلاروسية البولندية الليلة في مخازن للخدمات اللوجيستية، أمر الرئيس لوكاشينكو بفتحها، في محاولة لتهدئة الوضع. وبولندا تنتقد مكالمة ميركل للوكاشنكو.
قرر الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا لتشمل شركات طيران ومسؤولين وراء موجة المهاجرين على الحدود مع بولندا، فيما أكدت الأخيرة أن قواتها مستعدة لأي سيناريو.
لاتزال أزمة تكدس المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي قائمة، على الرغم من إشارة مسؤولين أوروبيين إلى تراجع حدتها. ولاتزال أعداد كبيرة من طالبي اللجوء تحاول عبور الحدود من بيلاروسيا إلى داخل الاتحاد الأوروبي.
هبطت مساء اليوم الخميس طائرة تقل مئات المهاجرين العراقيين كانوا عالقين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، في مطار اربيل في شمال العراق، وسط تعهدات رسيمة عراقية بإجلاء المزيد منهم.
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