 عودة مئات اللاجئين العراقيين إلى بلادهم من بيلاروسيا بعد فشلهم في دخول الأراضي الأوروبية | DW الأخبار | DW | 19.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

عودة مئات اللاجئين العراقيين إلى بلادهم من بيلاروسيا بعد فشلهم في دخول الأراضي الأوروبية

عودة مئات اللاجئين العراقيين إلى بلادهم من بيلاروسيا بعد فشلهم في دخول الأراضي الأوروبية والسلطات العراقية تصر على مواصلة جهود استعادة آلاف ما زالوا عالقين على حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا

مشاهدة الفيديو 02:08

المزيد من المركز الإعلامي

عراقيون يستعدون للعودة لبلادهم بعد فشل محاولاتهم دخول الاتحاد الأوروبي 18.11.2021

استمرار معاناة المهاجرين على الحدود البdلاروسية الأوروبية 18.11.2021

تفاقم أزمة اللجوء على الحدود البولندية البيلاروسية 11.11.2021

Migrants from the Middle East and elsewhere gather at the checkpoint Kuznitsa at the Belarus-Poland border near Grodno, Belarus, on Wednesday, Nov. 17, 2021. Some of the migrants have children with them at the border in their desperate bid to reach the EU. Most are fleeing conflict, poverty and instability in the Middle East and elsewhere. (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

مسائيةDW: الأزمة على حدود بولندا.. هل تتفاوض بروكسل مع مينسك؟ 17.11.2021

المزيد DW الأخبار

سوريا: مجموعة من النساء ينشئن معملا لصنع صابون الغار 19.11.2021

اليونيسيف: 3 من كل 10 أطفال في لبنان ينامون جائعين أو يتخطون وجبات الطعام 19.11.2021

عراقيون يستعدون للعودة لبلادهم بعد فشل محاولاتهم دخول الاتحاد الأوروبي 19.11.2021

عواقب الوباء في عالم غير متكافئ 18.11.2021

اقرأ أيضا

Migrants gather in front of a barbed wire fence at the checkpoint Kuznitsa at the Belarus-Poland border near Grodno, Belarus, on Monday, Nov. 15, 2021. European Union foreign ministers are expected Monday to decide to expand sanctions against Belarus to include airlines, travel agents and individuals alleged to be helping to lure migrants to Europe as part of a hybrid attack against the bloc by President Alexander Lukashenko. (Oksana Manchuk/BelTA pool photo via AP)

بيلاروسيا تفتح المخازن كمأوى للاجئين وبولندا تنتقد ميركل 17.11.2021

بعد يوم عاصف، قضى مهاجرون على الحدود البيلاروسية البولندية الليلة في مخازن للخدمات اللوجيستية، أمر الرئيس لوكاشينكو بفتحها، في محاولة لتهدئة الوضع. وبولندا تنتقد مكالمة ميركل للوكاشنكو.

15.11.2021 GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 15, 2021: Pictured in this video screen grab are refugees (front) and Polish border guards and law enforcement officers (back) at Kuznica Bialostocka-Bruzgi border crossing on the Polish-Belarusian border as seen from Belarus. The migrant crisis on the border of Belarus with Poland, Lithuania, and Latvia escalated on November 8. Several thousand migrants approached the Belarusian-Polish border and set up a tent camp on the Belarusian side of the border; some of them have tried to cross the border by breaking a barbed wire fence. Video grab. Best possible quality. State Border Committee of the Republic of Belarus/TASS

بعد تدفق مهاجرين..الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على بيلاروسيا 15.11.2021

قرر الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا لتشمل شركات طيران ومسؤولين وراء موجة المهاجرين على الحدود مع بولندا، فيما أكدت الأخيرة أن قواتها مستعدة لأي سيناريو.

Migrants from the Middle East and elsewhere gather at the checkpoint Kuznitsa at the Belarus-Poland border near Grodno, Belarus, on Wednesday, Nov. 17, 2021. Some of the migrants have children with them at the border in their desperate bid to reach the EU. Most are fleeing conflict, poverty and instability in the Middle East and elsewhere. (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

بيلاروسيا تخلي مخيماً لمهاجرين مع تواصل محاولات العبور لأوروبا 19.11.2021

لاتزال أزمة تكدس المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي قائمة، على الرغم من إشارة مسؤولين أوروبيين إلى تراجع حدتها. ولاتزال أعداد كبيرة من طالبي اللجوء تحاول عبور الحدود من بيلاروسيا إلى داخل الاتحاد الأوروبي.

A person reacts as Iraqi migrants, who voluntarily registered for an evacuation flight from Belarus, arrive at Erbil International Airport, in Erbil, Iraq, November 18, 2021. REUTERS/Azad Lashkari

أولى طائرات إجلاء المهاجرين العراقيين من بيلاروسيا تصل أربيل 18.11.2021

هبطت مساء اليوم الخميس طائرة تقل مئات المهاجرين العراقيين كانوا عالقين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، في مطار اربيل في شمال العراق، وسط تعهدات رسيمة عراقية بإجلاء المزيد منهم.