عودة مئات اللاجئين العراقيين إلى بلادهم من بيلاروسيا بعد فشلهم في دخول الأراضي الأوروبية

بيلاروسيا تخلي مخيماً لمهاجرين مع تواصل محاولات العبور لأوروبا

لاتزال أزمة تكدس المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي قائمة، على الرغم من إشارة مسؤولين أوروبيين إلى تراجع حدتها. ولاتزال أعداد كبيرة من طالبي اللجوء تحاول عبور الحدود من بيلاروسيا إلى داخل الاتحاد الأوروبي.