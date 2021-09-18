 عودة لحقبة الظلام.. طالبان تنتهك حقوق المرأة وتطيح بمكاسب الماضي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.01.2022

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سياسة واقتصاد

عودة لحقبة الظلام.. طالبان تنتهك حقوق المرأة وتطيح بمكاسب الماضي

تمضي حركة طالبان قدما في النيل من مكاسب المرأة الأفغانية وانتهاك حقوقها وفرض مزيد من القيود الصارمة عليها. ما يشكل تهديدا للمكاسب التي حصلت عليها المرأة الأفغانية بشق الأنفس، خلال العقدين الماضيين.

متظاهرة تتحدث مع مقاتل من طالبان أثناء مظاهرة نسائية في كابول 16.12.2021

اندلعت مظاهرات نسائية ضد القيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء والفتيات

منذ سقوط كابول في أغسطس/ آب الماضي وعودة طالبان إلى حكم أفغانستان، بدأت الحركة في تطبيق وفرض قيود صارمة على المرأة الأفغانية في شتى المجالات، ما يشكل تهديدا خطيرا على مكاسب الماضي.

فرغم محاولة الحركة تبييض صفحتها والإيحاء بأنها باتت أكثر اعتدلا، وتعهدت بحماية حقوق المرأة الأفغانية، إلا أنها ما إن استولت على الحكم حتى فرضت عددا كبيرا من القيود التي قضت على المكاسب والحريات التي حصلت عليها  المرأة الأفغانية  بشق الأنفس على مدار العقدين الماضيين.

يشار إلى أنه في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة، قام الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش بغزو أفغانستان التي كانت تئن تحت حكم طالبان. وقد أثارت مبررات الحرب اهتماما كبيرا بحكم طالبان القاسي والصارم خاصة ضد المرأة، إذ أعلنت الإدارة الأمريكية آنذاك أن الحرب على الإرهاب في أفغانستان "كانت أيضا حربا من أجل حقوق المرأة وكرامتها".

عائلة افغانية نازحة في مخيم بالخ في أفغانستان 13.11.2021

تحملت المرأة الأفغانية في المناطق الريفية ويلات استمرار المعارك والقتال مع ارتفاع معدلات الفقر

قطار حقوق المرأة لم يصل إلى الريف

مختارات

وقد ساعد تسليط الضوء على معاناة المرأة الأفغانية تحت حكم طالبان على تقديم مساعدات دولية للنساء والفتيات وتمويل برامج اجتماعية وإنشاء منظمات غير حكومية تركز على تحسين حياة المرأة. وقد أتت هذه الجهود بثمارها، إذ مكنت المرأة الأفغانية خاصة في المناطق الحضرية مثل العاصمة كابول من المشاركة في الحياة العامة، وهو الأمر الذي كان من المستحيل حدوثه تحت حكم طالبان الأول لأفغانستان بين عامي 1996 و2001.

بيد أن قطار حقوق المرأة لم يصل إلى المناطق الريفية والقرى حيث يعيش قرابة 70 بالمائة من الأفغان، إذ كانت القرى مسرحا للقتال بين حركة طالبان من جهة  والقوات الأمريكية  وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والقوات الحكومية من جهة أخرى.

وفي ظل الغارات الجوية والمعارك وعمليات النزوح بين السكان المدنيين، لم تستفد المرأة الأفغانية في المناطق الريفية والقرى من فرص الحصول على حقوقها مثل قريناتها في المدن الكبرى خاصة العاصمة كابول.

لكن يبدو أن الانسحاب الأمريكي المفاجئ وما أعقب ذلك من انهيار الحكومة الأفغانية واستيلاء طالبان على الحكم قد نسف حقوق المرأة الأفغانية وأثقل كاهل الأفغانيات في القرى والمناطق الريفية.

ونقل تقرير للأمم المتحدة نُشر في يوليو/ تموز الماضي، عن أفغانيات يعيشن في المناطق الريفية قولهن إن اتفاقية الانسحاب بين الولايات المتحدة وطالبان في عام 2020 كانت تعني تعرضهن لقدر أقل من العنف مع التمتع بحرية أكبر في التحرك وهو الأمر الذي قلل من مخاوف النساء في القرى حيال تداعيات عودة حكم طالبان.

يشار إلى أنه في فبراير/ شباط عام 2020، وقعت طالبان والولايات المتحدة بالعاصمة القطرية الدوحة اتفاقا لإحلال السلام في أفغانستان نص على انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من طالبان وتعهدا بعقد محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

لكن الانسحاب الأمريكي المفاجئ وانهيار الحكومة الأفغانية وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني في أغسطس/ آب، مهد الطريق  لعودة حركة طالبان  إلى حكم أفغانستان مرة أخرى.

أما فيما يتعلق بحقوق المرأة الأفغانية بعد استيلاء طالبان على السلطة، ففي البداية استهدفت القيود الأفغانيات في المدن خاصة كابول، بيد أن الحركة قامت بزيادة فرض القيود على النساء والفتيات في أنحاء هذا البلد الذي مزقته الحروب.

نساء أفغانيات يعملن في الزراعة في محافظة نانغارهار 02.02.2012

بسبب استمرار القتال في المناطق الريفية بين طالبان والقوات الأمريكية والأفغانية، حرمت المرأة في القرى من الحصول على التعليم

فيما يلي بعض القيود التي فرضتها طالبان على المرأة في أفغانستان:

حظر السفر لمسافات طويلة

فرضت طالبان حظرا على تنقل النساء لمسافات طويلة أكثر من 72 كلم باستخدام وسائل النقل دون مرافقة أحد أقربائهن الذكور منذ ديسمبر/ كانون الأول، وفقا لما ذكرته "وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التابعة لطالبان.

ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالقرار إذ نقلت فرانس برس عن مساعدة مدير المجموعة المعنية بحقوق المرأة هيذر بار قولها "يصب هذا الأمر الجديد بشكل أساسي باتجاه... تحويل النساء إلى سجينات تغلق في وجههن فرص التحرك بحرية للسفر إلى مدينة أخرى لمزاولة أعمالهن أو للهرب إذا كن يتعرضن للعنف في المنزل".

حظر ظهور المرأة في التلفزيون والإعلام

في نوفمبر/ تشرين الثاني، قررت حكومة طالبان منع ظهور النساء في المسلسلات التلفزيونية والأفلام وأمرت الصحفيات ومقدمات البرامج التلفزيونية بارتداء الحجاب كي يسمح لهن بالظهور على الشاشة.

وذكر تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود في أغسطس/ آب أن معظم الأفغانيات توقفن عن العمل في المؤسسات الإعلامية بعد استيلاء طالبان على السلطة.

إلغاء وزارة شؤون المرأة

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قررت طالبان إلغاء وزارة شؤون المرأة، التي تأسست عام 2001، واستبدالها بوزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

منع تعليم الفتيات

كذلك اتخذت طالبان خطوات فعلية في منع تعليم الفتيات بإغلاق معظم المدارس الثانوية أمام الفتيات الأفغانيات، وفقا لما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت الأعوام الماضية قد شهدت ارتفاعا في  تعليم الفتيات  في أفغانستان، إذ ذكر البنك الدولي أن معدل تسجيل الفتيات في المدارس الابتدائية وصل إلى 33 بالمائة في عام 2017 مقارنة بنسبة 10 بالمائة عام 2003 فيما كانت النسبة في المدارس الثانوية 39 بالمائة عام 2017 مقارنة بنسبة 6 بالمائة عام 2003.

فتيات أفغانيات في مدرسة في قندهار 26.09.2021

ذكرت الأمم المتحدة أن الفتيات كن يمثلن حوالي 40 يالمائة من تعداد الطلاب في المدارس الأفغانية قبل سيطرة طالبان

حظر عمل المرأة

في يوليو/ تموز الماضي وعلى وقع استيلاء طالبان على المزيد من المناطق، اقتحم مسلحو الحركة البنوك في مدينة قندهار جنوب البلاد حيث أمروا الموظفات بالمغادرة.

وعقب إحكام الحركة قبضتها على أفغانستان، واصلت سياسة منع النساء من الذهاب إلى أماكن العمل. إذ ذكر مسؤول كبير في الحركة لوكالة رويترز في سبتمبر/ أيلول أن المرأة الأفغانية يجب ألا تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل فيما طلب في الشهر ذاته عمدة طالبان الجديد في كابول من موظفات البلدية البقاء في المنزل.

يشار إلى أن تقريرا صادرا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ديسمبر/ كانون الأول الفائت، ذكر أن النساء في أفغانستان شكلن عام 2020 نسبة  20 بالمائة من القوى العاملة في البلاد.

قيود على اللباس والفصل بين الجنسين

في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير التعليم في حكومة طالبان أن الحركة ستسمح للطالبات الأفغانيات بمواصلة تعليمهن الجامعي لكن دون الاختلاط مع الذكور مع الالتزام بارتداء الزي الإسلامي. إذ أقرت الحكومة ضرورة ارتداء جميع الطالبات والمعلمات والموظفات العباءة السوداء والنقاب.

وكان فرض هذه القيود من قبل حركة طالبان قد أثار مظاهرات احتجاجية نسائية، لكن الحركة قامت بقمعها بعنف سواء بالضرب أو إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع أو حتى إطلاق النار.

منير غدي / م ع

  • Afghan men are seen in a restaurant in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    عالم ذكوري محض.. لا للنساء

    تظهر الصور والمقاطع المصورة نشاطا صاخبا في الشوارع الأفغانية كما هو الحال في هذا المطعم بمدينة هرات غرب البلاد حيث تم الترحيب بعودة رواد المطعم من جديد. بيد أن اللافت أن الأمر اختلف كثيرا عن ما كان عليه قبل سيطرة طالبان إذ اقتصر الزبائن فقط على الرجال الذين اضطروا إلى ارتداء الأزياء التقليدية مثل "الكورتا" وهي سترة طويلة بطول الركبة. وغابت النساء عن المشهد داخل المطعم بل وفي أرجاء المدن الأفغانية.

  • Students attend a class bifurcated by a curtain separating males and females at a private university in Kabul on September 7, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    فصل الذكور عن الإناث

    بهذه الستارة، تم فصل الطلاب الذكور عن الطالبات الإناث داخل هذه الجامعة الخاصة في العاصمة كابول. وعقب سيطرة طالبان على البلاد، أصبح الفصل بين الجنسين إلزاميا في هذه الجامعة ويتوقع أن يمتد الأمر إلى مواقع أخرى. وفي ذلك، قال وزير التعليم العالي في حكومة طالبان عبد الباقي حقاني إن "التعليم المختلط يتعارض مع مبادئ الإسلام والقيم والعادات والتقاليد الأفغانية".

  • Afghan women walk at a mosque in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    الأفغانيات وفقدان الحرية

    أفغانيات في طريقهن إلى أحد مساجد هرات. وبالنظر إلى الملابس، يبدو أن حرية المرأة الأفغانية التي كسبتها بشق الأنفس خلال العشرين عاما الماضية باتت الآن في مهب الريح. فقد حظرت طالبان ممارسة الأفغانيات للرياضة وهو ما أشار إليه أحمد الله واسيك - نائب رئيس اللجنة الثقافية لحكومة طالبان- بقوله إن "لن يسمح للنساء في أفغانستان بلعب الكريكيت والألعاب الرياضية الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها أجسادهن".

  • Taliban inspect vehicles at the checkpoints as they take strong security measures in the Afghan capital in Kabul, on September 09, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    نقاط تفتيش في عموم البلاد

    انتشرت نقاط التفتيش الأمنية في عموم البلاد حيث يتمركز مقاتلو طالبان وباتت القاسم المشترك في شوارع أفغانستان. ورغم محاولات عناصر طالبان المدججين بالسلاح في ترهيب الأفغان، إلا أن السكان يسعون إلى التأقلم مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على البلاد وأبرزها أن الملابس الغربية باتت نادرة جدا وأصبحت مشاهد الجنود المدججين بالسلاح الأكثر شيوعا.

  • Male day laborers sit at the roadside in Kabul, awaiting a job offer

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    في انتظار العمل

    ينتظر العمال في أفغانستان كثيرا على قارعة الطرق للحصول على عمل وكسب قوت يومهم. وقبل سيطرة طالبان، كانت أفغانستان تعاني من وضع اقتصادي مترد. وبعد سيطرة الحركة بات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد. ويبلغ معدل الفقر في الوقت الحالي 72 بالمائة فيما يتوقع أن يصل إلى 98 بالمائة.

  • Afghan protest for women's and civil rights in front of the presidential palace in Kabul, Afghanistan, on September 3, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    استمرار نضال الأفغانيات رغم قمع طالبان

    ورغم تعرض أفغانيات للقمع على يد طالبان، إلا أن العديد منهن يواصلن النضال للمطالبة بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمساواة. وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من رد عنيف متزايد من قبل طالبان لقمع الاحتجاجات السلمية، مضيفا أن عناصر طالبان استخدموا الذخيرة الحية والهراوات والسياط لقمع المتظاهرين ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين فيما تم الاعتداء على الكثيرين منهم.

  • Veiled women hold banners and placards while marching during a pro-Taliban rally outside the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    مؤيدو طالبان

    تقول هؤلاء الأفغانيات إنهن سعداء بعودة حكم طالبان إذ قمن بمسيرات في شوارع البلاد للتعبير عن الرضا التام بطريقة إدارة الحركة لأفغانستان. واللافت أن عناصر أمنية رسمية كانت ترافق هؤلاء الأفغانيات اللاتي اعتبرن أن من هرب من البلاد لا يمثلن المرأة الأفغانية وأكدن أن طريقة طالبان في تطبيق الشريعة الإسلامية لا تعرض حياتهن للخطر.

  • A female student in a full-body shroud speaks at a pro-Taliban rally at the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    تحيز لمسيرات مؤيدة لطالبان

    وقد تم دعوة الصحافيين لتغطية المظاهرات المؤيدة لطالبان في تناقض تام مع الاحتجاجات المناوئة للحركة إذ تم ترهيب الصحافيين الذين يقومون بتغطية هذه الاحتجاجات وتم الاعتداء على العديد منهم. كل هذه الصور تدل على أن مظاهر الحياة قد تغيرت تماما في أفغانستان خاصة للنساء. كلوديا دن سونيا أنجليكا دين/ م.ع


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Afghan women hold banners and placards as they take part in an anti-Pakistan protest in Kabul on September 8, 2021. (Photo by Hoshang Hashimi / AFP) (Photo by HOSHANG HASHIMI/AFP via Getty Images)

رغم قمع طالبان.. المرأة الأفغانية مصرة على الدفاع عن حقوقها 18.09.2021

منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، بدى جليا عزمها على قمع المرأة وانتهاك حقوقها وعدم السماح لها بالمشاركة في الحياة العامة. ورغم ذلك تؤكد ناشطات أفغانيات على استمرار النضال لنيل حقوقهن، مطالبات بدعم دولي.