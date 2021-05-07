عودة لحفلات الهواء الطلق؟ وزير الصحة يدعو إلى تخفيف قيود كورونا بحذر

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان الأحد (23 أيار/ مايو 2021) أن ألمانيا بحاجة إلى الحفاظ على اليقظة وخفض أعداد الإصابات بكورونا بشكل إضافي من أجل أن تتمتع البلاد "بصيف بدون قلق" وإعادة فتح المؤسسات على نطاق واسع.

وقال شبان لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الصادرة اليوم إن "الطقس يتحسن وعدد اللقاحات يرتفع، ومعدل الإصابات ينخفض. القيود ستسقط واحداً تلو الآخر"، وأضاف: "هذا مهم جداً بعد شتاء طويل وقاس. لكن من أجل التمتع بصيف بدون قلق، يجب أن نخفض معدل الإصابات بشكل إضافي".



وأكد شبان أن ألمانيا تستهدف إقامة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق هذا الصيف، شريطة مراعاة التباعد الاجتماعي وخضوع الجمهور لاختبارات الكشف عن "كوفيد-19"، مضيفاً أن مشجعي كرة القدم قد يعودون للمدرجات إذا تراجعت الإصابات أكثر.

وتمكنت ألمانيا في الأسابيع الماضية من وقف موجة ثالثة من الوباء بعد فرض قيود مشددة على المستوى الوطني وتسريع معدلات الاختبار وحملات التلقيح. وتراجع معدل الإصابات على مدى سبعة أيام في ألمانيا من 169 إصابة جديدة لكل مائة ألف نسمة في أواخر نيسان/ أبريل إلى 64.5 الأحد.



وكان شبان قال يوم الجمعة إن ألمانيا تجاوزت الموجة الثالثة من الفيروس. وعندما سئل الوزير عما إذا كان انخفاض عدد الإصابات سيسمح بإقامة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق، قال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ": "نعم. لكن ليس لمهرجانات الروك التي تتشابك فيها أيادي عشرات الآلاف"، وأضاف: "الحفلات في الملعب الأولمبي (في برلين)، بحيث لا يكون ممتلئاً، أو في المتنزه مع إجراء الاختبارات ومراعاة التباعد الاجتماعي ممكنة من منظور اليوم".

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تخفيف القيود.. "لكن بحذر"!

وفيما يتعلق بمباريات دوري كرة القدم الألماني، قال: "إذا استمرت الحالات في التراجع، فإني على يقين من أن المشجعين سيُسمح لهم بالعودة إلى الملاعب في آب/ أغسطس".

وبدأت مقاطعات ألمانيا الـ16 بتخفيف القيود، وأعاد بعضها فتح الحانات والفنادق والمسابح، فيما قررت أخرى إعادة الطلاب الى الصفوف. لكن شبان حذر من إعادة الفتح بشكل سريع. وقال للصحيفة: "يجب الاستمرار في توخي الحذر واليقظة"، مشيراً إلى أن خلال "الصيف الماضي كان معدل الإصابات دون 20. يجب أن نطمح للوصول إلى هذا الهدف مجدداً". وأشار الوزير أيضاً إلى أن على ألمانيا أن تتعلم من دروس صيف 2020 حين أدت عودة الألمان من رحلات سياحية في الخارج إلى ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير.

وشدد وزير الصحة الألماني على ضرورة إيلاء انتباه خاص للرحلات التي يقوم بها أشخاص لأقرباءهم في تركيا ودول البلقان، التي كانت السنة الماضية إلى حد ما "سبب 50 في المائة من كل الإصابات الجديدة" في ألمانيا. وتابع شبان: "يجب أن نمنع حصول هذا الأمر مجدداً هذه السنة"، لافتاً إلى أهمية فرض اختبارات الكشف عن كورونا، وأضاف: "نريد التوصل إلى اتفاقات مبكرة مع دول مثل تركيا حول الفحوصات عند الوصول والمغادرة".

وبخصوص العام الدراسي الجديد، قال ينس شبان إن ألمانيا ستبدأ بتطعيم القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً حين تصادق الهيئة الأوروبية للأدوية على لقاح "بيونتيك-فايزر" لهذه الفئة العمرية، متوقعاً أن يحصل هذا الأمر في وقت "قريب"، وأوضح: "الهدف هو أن تعطي الولايات اللقاح لهؤلاء الطلبة قبل نهاية آب/ أغسطس".

وسجلت ألمانيا أكثر من 3.6 ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء، و6714 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، بحسب معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض. وتوفي أكثر من 87 ألف شخص حتى الآن بالوباء في ألمانيا.

م.ع.ح/ ي.أ (أ ف ب ، رويترز)