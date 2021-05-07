 عودة لحفلات الهواء الطلق؟ وزير الصحة يدعو إلى تخفيف قيود كورونا بحذر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.05.2021

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عودة لحفلات الهواء الطلق؟ وزير الصحة يدعو إلى تخفيف قيود كورونا بحذر

أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان سعي الحكومة الاتحادية إلى تخفيف إجراءات احتواء كورونا في الصيف، داعياً إلى الحفاظ على اليقظة وخفض أعداد الإصابات من أجل قضاء "صيف بلا قلق". فما هي القيود التي قد يتم تخفيفها في الصيف؟

إعادة افتتاح للمطاعم والأماكن العامة في ألمانيا .. هل اقترب اليوم؟

إعادة افتتاح للمطاعم والأماكن العامة في ألمانيا .. هل اقترب اليوم؟

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان الأحد (23 أيار/ مايو 2021) أن ألمانيا بحاجة إلى الحفاظ على اليقظة وخفض أعداد الإصابات بكورونا بشكل إضافي من أجل أن تتمتع البلاد "بصيف بدون قلق" وإعادة فتح المؤسسات على نطاق واسع.

مختارات

اعتبارا من السابع من حزيران/يونيو المقبل، ستلغي ألمانيا نظام الأولويات في التطعيم ضد كورونا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الألمانية، فيما من الممكن توفير عروض بتلقي اللقاح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما.

مع زيادة معدل التطعيم وتراجع عدد الإصابات، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن بلاده تجاوزت الموجة الثالثة لجائحة كورونا. ووافقت السلطات التشريعية في البلاد على تخفيف بعض القيود المفروضة على متلقي اللقاح والمتعافين.

وقال شبان لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الصادرة اليوم إن "الطقس يتحسن وعدد اللقاحات يرتفع، ومعدل الإصابات ينخفض. القيود ستسقط واحداً تلو الآخر"، وأضاف: "هذا مهم جداً بعد شتاء طويل وقاس. لكن من أجل التمتع بصيف بدون قلق، يجب أن نخفض معدل الإصابات بشكل إضافي".

وأكد شبان أن ألمانيا تستهدف إقامة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق هذا الصيف، شريطة مراعاة التباعد الاجتماعي وخضوع الجمهور لاختبارات الكشف عن "كوفيد-19"، مضيفاً أن مشجعي كرة القدم قد يعودون للمدرجات إذا تراجعت الإصابات أكثر.

وتمكنت ألمانيا في الأسابيع الماضية من وقف موجة ثالثة من الوباء بعد فرض قيود مشددة على المستوى الوطني وتسريع معدلات الاختبار وحملات التلقيح. وتراجع معدل الإصابات على مدى سبعة أيام في ألمانيا من 169 إصابة جديدة لكل مائة ألف نسمة في أواخر نيسان/ أبريل إلى 64.5 الأحد.

وكان شبان قال يوم الجمعة إن ألمانيا تجاوزت الموجة الثالثة من الفيروس. وعندما سئل الوزير عما إذا كان انخفاض عدد الإصابات سيسمح بإقامة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق، قال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ": "نعم. لكن ليس لمهرجانات الروك التي تتشابك فيها أيادي عشرات الآلاف"، وأضاف: "الحفلات في الملعب الأولمبي (في برلين)، بحيث لا يكون ممتلئاً، أو في المتنزه مع إجراء الاختبارات ومراعاة التباعد الاجتماعي ممكنة من منظور اليوم".

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مع تخفيف قيود فيروس كورونا، حدائق البيرة في برلين تفتح ابوابها


تخفيف القيود.. "لكن بحذر"!
وفيما يتعلق بمباريات دوري كرة القدم الألماني، قال: "إذا استمرت الحالات في التراجع، فإني على يقين من أن المشجعين سيُسمح لهم بالعودة إلى الملاعب في آب/ أغسطس".

وبدأت مقاطعات ألمانيا الـ16 بتخفيف القيود، وأعاد بعضها فتح الحانات والفنادق والمسابح، فيما قررت أخرى إعادة الطلاب الى الصفوف. لكن شبان حذر من إعادة الفتح بشكل سريع. وقال للصحيفة: "يجب الاستمرار في توخي الحذر واليقظة"، مشيراً إلى أن خلال "الصيف الماضي كان معدل الإصابات دون 20. يجب أن نطمح للوصول إلى هذا الهدف مجدداً". وأشار الوزير أيضاً إلى أن على ألمانيا أن تتعلم من دروس صيف 2020 حين أدت عودة الألمان من رحلات سياحية في الخارج إلى ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير.

وشدد وزير الصحة الألماني على ضرورة إيلاء انتباه خاص للرحلات التي يقوم بها أشخاص لأقرباءهم في تركيا ودول البلقان، التي كانت السنة الماضية إلى حد ما "سبب 50 في المائة من كل الإصابات الجديدة" في ألمانيا. وتابع شبان: "يجب أن نمنع حصول هذا الأمر مجدداً هذه السنة"، لافتاً إلى أهمية فرض اختبارات الكشف عن كورونا، وأضاف: "نريد التوصل إلى اتفاقات مبكرة مع دول مثل تركيا حول الفحوصات عند الوصول والمغادرة".

وبخصوص العام الدراسي الجديد، قال ينس شبان إن ألمانيا ستبدأ بتطعيم القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً حين تصادق الهيئة الأوروبية للأدوية على لقاح "بيونتيك-فايزر" لهذه الفئة العمرية، متوقعاً أن يحصل هذا الأمر في وقت "قريب"، وأوضح: "الهدف هو أن تعطي الولايات اللقاح لهؤلاء الطلبة قبل نهاية آب/ أغسطس".

وسجلت ألمانيا أكثر من 3.6 ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء، و6714 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، بحسب معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض. وتوفي أكثر من 87 ألف شخص حتى الآن بالوباء في ألمانيا.

م.ع.ح/ ي.أ (أ ف ب ، رويترز)

  • BdT Deutschland Frühling in Bensheim

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

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    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    هنا يبدو المشهد في الصورة من زاوية أخرى. ربيع ألمانيا في بينشيم بولاية هيسن جنوب غرب ألمانيا - زوج من طيور اللقلق يجلس في عشه خلف شجرة لوز مزهرة.

  • Blüten in Bonn, fotografiert am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بهجة الربيع

    في ظل انشغال العالم بمرض كورونا وقلق الجميع، قد لا نتذكر وجود الأشياء الجميلة من حولنا. يأتي الربيع كعادته ليذكرنا أن الشمس تشرق في النهاية دائماً. كل عام في هذا التوقيت جرت العادة أن يتوافد السياح على مدينة بون للاستمتاع بمنظر شجر الكرز الجميل، لكننا هذا العام سنجلب لكم شجر الكرز عبر موقعنا آملين أن نرسم البسمة على وجوهكم.

  • Bonn - Kirschblüten in der Heerstraße (DW/F. Schlagwein)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    حلم وردي

    بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عدد هائل من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.

  • Noch blühen die Kirschbäume in der Bonner Heerstraße nicht (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بدايات الازهار

    رغم كونها على عدد كبير من القوائم السياحية لهذا العام، إلا أن إغلاق عدد من الدول لحدودها ووقف الرحلات لبلاد عديدة سيجعل هذا من أهدأ المواسم السياحية على الإطلاق. في الوقت الحالي لن يفوتكم الكثير، فأشجار الكرز في وسط المدينة القديمة في بون لازالت تتفتح.

  • Die Blüten in der Bonner Wolfstraße blühen bereits am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    صدفة سعيدة

    توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.

  • Warten auf die große Kirschblüte in Bonn im März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بون على الطريقة اليابانية

    السائحون اليابانيون أيضاً من ضمن المعجبين بأشجار الكرز في بون. يطلق اليابانيون على هذه الأشجار اسم "ساكورا"، ويسمون متعة النظر اليها "هانامي". فأشجار الكرز في اليابان ترمز إلى التغيير وعدم استمرار أي وضع أو ظرف على ما هو عليه للأبد. هذه عبرة مهمة نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي. فهذه الأشجار التي شهدت أربعين ربيعاً أيضاً اقتربت من نهايتها.

  • Die Bonner Kirschblüte 2020 braucht noch ein bisschen Zeit. Mitte März sind nur Knospen in der Breiten Straße zu sehen. (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    متعة ربيعية لا تنتهي

    لكن لحسن الحظ زرعت مدينة بون أشجار كرز جديدة حتى تستمر متعة "هانامي" لوقت طويل. معظم السياح يفضلون أشجار الكرز من فصيلة "كازان" التي يوجد منها نحو 60 شجرة في المدينة القديمة. وعندما يزدهر هذا النوع يغطي المدينة بوشاح وردي بديع.

  • Knospen vor der Bonner Kirschblüte 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    في انتظار الشمس

    تحتاج أشجار الكرز إلى نور الشمس حتى تطل بحلتها الربيعية الزاهية. لكن لا داعي للقلق، سنقوم بتحديث هذه الصور كل فترة حتى تستطيعون أخذ استراحة قصيرة خلال عملكم في المنزل والتمتع بجمال الطبيعة.


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