عودة كورونا ـ بكين ترفع مستوى التأهب وتتخذ إجراءات صارمة

قالت "صحيفتا الشعب" و"تشاينا ديلي" الصينيتن اليوم الأربعاء (17 يونيو/حزيران 2020) إنّه تمّ إلغاء 1225 رحلة كان من المفترض أن تقلع من مطاري بكين أو أن تهبط فيهما، أي ما يوازي 70% من الرحلات التي كانت مقرّرة أساساً.

والثلاثاء حضّت بكين سكّانها على تجنّب الرحلات "غير الضرورية" إلى خارج المدينة وأمرت بإعادة إغلاق أبواب المدارس، وذلك بعد رصد بؤرة تفشّ جديدة للوباء.

و أعلن مسؤولون في بكين اليوم عناكتشاف عدة حالات جديدة لمرض كوفيد-19 المستجد لليوم السادس على التوالي. وسجل مسؤولو الصحة 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة في 16 يونيو حزيران، ليصل العدد الكلي للإصابات منذ يوم الخميس إلى 137 حالة، في أسوأ ظهور جديد للمرض في المدينة منذ أوائل فبراير شباط.

وجرى تصنيف نحو 27 منطقة على أنها متوسطة الخطورة وهو ما أخضع الناس الذين يدخلون إليها لفحص درجات الحرارة والتسجيل.

ويخضع تنقل الأشخاص داخل المدينة وخارجها لضوابط صارمة بالإضافة إلى اختبارات للكشف عن مرض كوفيد-19 في حين تم وضع السكان في المناطق شديدة الخطورة في حجر صحي بمناطقهم وتطلب منهم أيضا إجراء اختبارات. وأغلقت جميع دور رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية. في هذا الوقت تقوم عدة مقاطعات بفرض حجر صحي على الوافدين من بكين فيما أمرت المدارس باغلاق أبوابها مجددا والعودة الى التعليم عبر الانترنت. وكان الناطق باسم بلدية بكين تشو هيجيان حذر الثلاثاء من أن الوضع الوبائي في العاصمة "خطير جدا".

وكانت عودة وباء كوفيد-19 للانتشار في بكين، انطلاقاً من بؤرة يُعتقد أنّها سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة، أثارت الذعر في عموم أنحاء البلاد بعدما نجحت الصين في السيطرة بشكل واسع على تفشي الوباء عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق من العام.

وقال المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها الإثنين إن سلالة الفيروس المكتشفة في بكين هي من نفس "السلالة الأساسية للوباء في الدول الأوروبية". وأفاد كبير خبراء الأوبئة في المركز وو زونيو لشبكة التلفزيون الصينية الرسمية أن الفيروس انتشر "على الأرجح" من خارج الصين أو من مناطق أخرى في البلاد.

ع.ج.م/ع. ش (رويترز/أ ف ب)