عودة طائرة إيرباص A380 العملاقة

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بعد إيقافها قبل عامين، تُعيد شركة لوفتهانزا تشغيل بعض طائراتها العملاقة من إيرباص A380، بسبب تزايد عدد الركاب بشكل أسرع مما كان متوقعا.
طائرة "إيرباص A380" العملاقة والتي سبق أن أُعلن عن "موتها"، تنتفض فجأة من تحت الركام لتطير من جديد! إذ ستعيدها شركة الطيران الوطنية الألمانية "لوفتهانزا" إلى أسطولها، و"الفضل" يعود إلى شركة بوينغ المنافسة لإيرباص!
قريبا، تطوي إيرباص صفحة طائرتها "إيه 380" أو طائرة السوبر الجامبو التي قيل بأنها الطائرة الحلم التي ستهمين في عالم الطيران المدني مستقبلا، تُرى ما السبب وراء تحول هذه الطائرة التي كلفت المليارات إلى كابوس؟
شهدت ألمانيا ضجة بسبب صور أظهرت وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك وصحفيين بدون كمامات وهم على متن الطائرة المتجهة بهم مع المستشار أولاف شولتس إلى كندا. الحكومة الألمانية تفاعلت مع هذا الجدل فكيف ردت؟
خلال عام 2022، لم يغطي الإعلام بعض القصص بالشكل الكافي رغم أهميتها بسبب الأحداث الكبيرة وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار وجائحة كورونا. التقرير التالي يلقي الضوء على بعض القصص التي قد يكون لها مستقبل كبير.
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