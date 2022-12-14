 عودة طائرة إيرباص A380 العملاقة | صنع في ألمانيا | DW | 05.04.2023

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صنع في ألمانيا

عودة طائرة إيرباص A380 العملاقة

بعد إيقافها قبل عامين، تُعيد شركة لوفتهانزا تشغيل بعض طائراتها العملاقة من إيرباص A380، بسبب تزايد عدد الركاب بشكل أسرع مما كان متوقعا.

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