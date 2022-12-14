عودة طائرة إيرباص A380 العملاقة

قصص قد يكون لها تأثير غير متوقع على حياتنا في عام 2023

خلال عام 2022، لم يغطي الإعلام بعض القصص بالشكل الكافي رغم أهميتها بسبب الأحداث الكبيرة وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار وجائحة كورونا. التقرير التالي يلقي الضوء على بعض القصص التي قد يكون لها مستقبل كبير.