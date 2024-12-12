"عودة سياسية مذهلة".. مجلة تايم تختار ترامب كشخصية العام

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترامب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة، شخصية العام 2024. وكتبت المجلة أن الجمهوري حقق "عودة سياسة مذهلة".

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترامب، الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة بعدما صدرت إدانة قضائية في حقه ونجا من محاولتي اغتيال هذه السنة، شخصية العام 2024.

وكتبت المجلة أن الجمهوري حقق "عودة سياسة مذهلة". وسبق للمجلة أن اختارته شخصية العام 2016، عندما حقق مفاجأة بفوزه في الانتخابات الرئاسية على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون التي كانت تشير استطلاعات الرأي إلى تقدمها.

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وقال رئيس تحرير المجلة سام جايكوبز في البيان "اليوم نشهد على ظهور الشعبوية مجددا وتشكيك متنام بالمؤسسات التي طبعت القرن الماضي وتآكل الثقة بأن القيم التقدمية ستفضي إلى حياة أفضل لغالبية الناس. ويعتبر ترامب محرك كل ذلك والمستفيد منه".

وأضاف "بسبب عودته التاريخية وإحداثه إعادة تموضع سياسي فريدة من نوعها ولأنه غيّر صورة الرئاسة الأميركية وعدّل دور الولايات المتحدة في العالم اختارت مجلة تايم دونالد ترامب شخصية العام 2024".

وقام دونالد ترامب بقرع الجرس الذي يعلن افتتاح جلسات التداول في بورصة نيويورك، اليوم الخميس (12 ديسمبر/ كانون الأول 2024).

ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب)