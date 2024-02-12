عودة دوري الأبطال - ريال يواجه لايبزيغ ومباراة سهلة لسيتي

رغم تراجع أداء لايبزيغ الألماني منذ العودة من العطلة الشتوية إلا أنه "لا يخشى" ريال مدريد في مواجهة الفريقين غدا بثمن نهائي أبطال أوروبا، الذي يعود للدوران من جديد بمواجهة أخرى سهلة لمان سيتي في الدنمارك.

يعود بريق وسحر ليالي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (تشامبيونزليغ) من جديد بعد توقف منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول، حيث ينطلق ثمن النهائي بالبطولة الكبرى، الذي يتواجد فيه أندية من العيار الثقيل على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخالألماني وبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وإنتر الإيطالي وصيف البطل وأرسنال الإنجليزي.

لايبزيغ يستقبل الفريق الملكي

والى جانب سان جرمان الذي يلتقي سوسييداد الإسباني، يمكن القول إن سيتي حصل على القرعة الأسهل بين الكبار في ظل وقوع بايرن ميونيخ مع لاتسيو الإيطالي، برشلونة مع نابولي، إنتر مع أتلتيكو مدريد الإسباني، أرسنال مع بورتو البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني مع أيندهوفن الهولندي.

وستكون البداية غدا الثلاثاء (13 فبراير/ شباط 2024) في ذهاب ثمن النهائي، مع مباراتين يشارك فيهما ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14) ومانشستر سيتي الإنكليزي بطل الموسم الماضي.

وكان ريال مدريد ومانشستر سيتي الفريقين الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة في دور المجموعات، بتصدر الأول أمام نابولي الإيطالي بفارق 8 نقاط والثاني أمام لايبزيغ الألماني بفارق ست.

ويحل ريال مدريد مساء الثلاثاء ضيفاً علىلايبزيغ الألماني في مباراة يسعى من خلالها فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى تجنب سيناريو زيارته الوحيدة إلى ملعب النادي الألماني حين خسر 2-3 في دور المجموعات لموسم 2021-2022.

ويدخل ريال مباراته مع لايبزيغ بمعنويات مرتفعة جداً بعد الفوز الكاسح الذي حققه السبت على جيرونا 4-0، ما سمح له الابتعاد في صدارة الدوري المحلي بفارق 5 نقاط عن الأخير.

لكن فريق أنشيلوتي تعرّض لضربة قاسية في هذه المباراة نتيجة إصابة هدافه الإنكليزي جود بيلينغهام الذي سجل ثنائية في هذه المواجهة. ولم يحدّد ريال مدة غياب بيلينغهام، متصدّر ترتيب هدافي الدوري المحلي برصيد 16 هدفاً وصاحب 20 هدفاً في 29 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، إلا أنه قد يغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل، وفق ما نشرت الصحافة المحلية.

جود بلينيغهام، نجم وهداف ريال مدريد مصاب وسيغيب عن اللقاء صورة من: Josep Lago/AFP/Getty Images

ماركو روزه لا يخشى ريال مدريد

ومن جهته رفض مدرب لايبزيغ ماركو روزه اعتبار فريقه لايبزيغ "خارج الترشيحات" عندما يستقبل ريال مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي بدوري الأبطال وقال إنّ فريقه "ليس خائفًا". وقال روزه للمراسلين اليوم الاثنين عشية المباراة: "مسألة أننا خارج الترشيحات ليست ذات أهمية بالنسبة لي على الإطلاق، لكنّ مباريات كرة القدم تُخاض في وقتها". وتابع "الأشياء غير المتوقعة حصلت في كرة القدم".

ويعانيلايبزيغ من تراجع في الأداء في الفترة الأخيرة عشية استضافة النادي الملكي صاحب الرقم القياسي بعدد بطولات "تشامبيونزليغ" (14 مرة)، حيث فاز في مباراة واحدة من أصل خمس منذ عيد الميلاد، ليتراجع إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني.

رغم ذلك، قال روزه إنّ فريقه "لا يخشى" مواجهة العملاق المدريدي. وأوضح: "لسنا خائفين ابدا، نتطلع قدما إليها. هذا ما نريده. هذا ما عملنا بقوة من أجله الموسم الماضي وما قاتلنا من أجله في دور المجموعات".

هل يبتسم لاعبو لايبزيغ مرة أخرى، ففي الفترة الأخيرة عانوا من سوء النتائج، قبل أن يفوزوا على أونيون برلين (4/2/2024) صورة من: Matthias Koch/IMAGO

مانشستر سيتي ومواجهة في المتناول

أما مانشستر سيتي، فيبدو أمام مهمة في متناوله على أرض كوبنهاغن الدنماركي، ففي العاصمة الدنماركية، يحل سيتي ضيفاً ثقيلاً جداً على كوبنهاغن الذي حصل "على أصعب قرعة ممكنة" بحسب تقييم مدريه ياكوب نيستروب، مضيفاً "مانشستر سيتي فريق متكامل مع لاعبين رائعين على الصعيد الفردي".

وتابع "إنهم أفضل فريق في العالم، لكن رغم ذلك نجحنا الموسم الماضي في تحقيق نتيجة جيدة ضدهم على أرضنا"، في إشارة الى التعادل السلبي في تشرين الأول/أكتوبر 2022 خلال دور المجموعات حين أكمل سيتي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 وأهدر قبلها ركلة جزاء.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب)