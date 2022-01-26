عودة داعش إلى النشاط في سوريا والعراق

"داعش" يتبنى هجوماً أودى بحياة 9 من الشرطة العراقية

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في منشور على تليغرام مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل تسعة من أفراد الشرطة العراقية في كركوك. وهذا الهجوم يعدّ من بين الهجمات الأكثر دموية التي شنّها التنظيم في الأشهر الأخيرة في العراق.