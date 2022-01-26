عودة داعش إلى النشاط في سوريا والعراق

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، انطلاق عملية أمنية شرق محافظة صلاح الدين، لمنع فلول داعش الإرهابي من استغلال أي خرق أمني. إذ عاد التنظيم الإرهابي للضرب في عدد من المناطق مثل الشمال السوري مستغلا كارثة الزلزال
أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بجرح أربعة من جنودها وكلب، خلال عملية استهدفت مسؤول في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). ماذا كان موقع المقتول في التنظيم الإرهابي؟
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أنّها أحبطت هجوماً لتنظيم "داعش" استهدف مقرّها وسجناً يضمّ جهاديين في شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل ستة من قوات الأمن الكردية.
تظاهر الأكراد في مدينة الحسكة السورية تنديداً بهجوم إطلاق النار الذي أوقع ثلاثة قتلى من الجالية الكردية في باريس، فيما قالت النيابة الفرنسية إن الرجل كان ينوي من البداية "اغتيال مهاجرين" في بلدة شمال العاصمة باريس.
أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في منشور على تليغرام مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل تسعة من أفراد الشرطة العراقية في كركوك. وهذا الهجوم يعدّ من بين الهجمات الأكثر دموية التي شنّها التنظيم في الأشهر الأخيرة في العراق.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول