 عودة داعش إلى النشاط في سوريا والعراق | DW الأخبار | DW | 01.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

عودة داعش إلى النشاط في سوريا والعراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، انطلاق عملية أمنية شرق محافظة صلاح الدين، لمنع فلول داعش الإرهابي من استغلال أي خرق أمني. إذ عاد التنظيم الإرهابي للضرب في عدد من المناطق مثل الشمال السوري مستغلا كارثة الزلزال

المزيد من المركز الإعلامي

Das Standbild eines undatierten Propaganda-Videos, welches von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am 19.05.2017 ins Internet gestellt wurde und über die Associated Press am 10.06.2017 zur Verfügung gestellt wurde, zeigt IS Kämpfer in Deir ez-Zor (Syrien). (ACHTUNG: Bestmöglich verfügbare technische Qualität) Foto: Uncredited/Militant Photo/AP/dpa Foto: Uncredited/Militant Photo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

داعش يُنذر بعودته من الحسكة.. فهل الظروف مؤاتية؟ 26.01.2022

أعلنت تركيا عن نيتها احتلال مناطق حدودية أخرى في سوريا، بما في ذلك منبج ومحيطها.

مدينة منبج السورية تتهيأ للحرب مع تقدّم الجيش الوطني الموالي لتركيا 30.06.2022

Ahmed Suleiman Ibn Mohammed, der ISIS-Mitglieder, er wurde heute 22.12.2020 in der Istanbul verurteilt Copyright: ANKA

داعش .. إرهاب الكهوف إلى العلن 03.02.2022

A Syrian woman wearing a niqab (full face veil) walks carrying a child with other women who are fleeing the battered Islamic State-held holdout of Baghouz in the eastern Syrian province of Deir Ezzor, into a nearby area held by the Syrian Democratic Forces (SDF) on February 12, 2019. (Photo by Delil souleiman / AFP)

العراق اليوم: داعش الإرهابي يطل برأسه .. متى ينتهي هذا التنظيم؟ 27.01.2022

المزيد DW الأخبار

وزارة الإتصالات العراقية تطلق خدمة للإنترنت المدعوم، لتحسين الجودة ودعم الأسر محدودة الدخل. فهل هي فعلا خطوة مجدية؟

إنترنت بالمجان للأسر المحدودة الدخل في العراق... لكن هل سيلبي فعلا احتياجاتهم؟ 01.03.2023

أغلب الفنلنديين يؤيدون انضمام بلادهم لحلف الناتو حتى لو لم تتمكن السويد من الوصول إلى تفاهمات مع تركيا.

فنلندا في طريقها للانضمام للناتو، ماذا عن السويد؟ 01.03.2023

روسيا تشن هجوما عنيفا على مدينة باخموت الاستراتنيجية شرق أوكرانيا

روسيا تشن هجوما عنيفا على مدينة باخموت الاستراتنيجية شرق أوكرانيا 01.03.2023

قبل عقود تعرضت مدينة دوزجي التركية لزلزال مدمر. وخاض بعض السكان معركة استمرت عقودًا من أجل مأوى آمن.

تركيا .. مبادرات من السكان من أجل بيوت آمنة من الزلازل 28.02.2023

اقرأ أيضا

A helicopter takes off from a US military base at an undisclosed location in eastern Syria, Monday, Nov. 11, 2019. The deployment of the mechanized force comes after US troops withdrew from northeastern Syria, making way for a Turkish offensive that began last month. (AP Photo/Darko Bandic)

إصابة جنود أميركيين في هجوم على قيادي "داعشي" 17.02.2023

أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بجرح أربعة من جنودها وكلب، خلال عملية استهدفت مسؤول في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). ماذا كان موقع المقتول في التنظيم الإرهابي؟

Mazloum Abdi, the commander of the U.S.-backed Syrian Democratic Forces, speaks during a news conference in Hassakeh, Syria, Saturday, Nov. 26, 2022. Abdi said Saturday they have halted operations against the Islamic State group due to Turkish attacks on northern Syria over the past week. (AP Photo/Baderkhan Ahmad)

قيادي كردي: قتلى في هجوم لتنظيم "داعش" في سوريا 26.12.2022

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أنّها أحبطت هجوماً لتنظيم "داعش" استهدف مقرّها وسجناً يضمّ جهاديين في شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل ستة من قوات الأمن الكردية.

French police and firefighters secure a street after gunshots were fired killing two people and injuring several in a central district of Paris, France, December 23, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

الحسكة.. مظاهرات لمئات الأكراد السوريين تنديداً بهجوم باريس 25.12.2022

تظاهر الأكراد في مدينة الحسكة السورية تنديداً بهجوم إطلاق النار الذي أوقع ثلاثة قتلى من الجالية الكردية في باريس، فيما قالت النيابة الفرنسية إن الرجل كان ينوي من البداية "اغتيال مهاجرين" في بلدة شمال العاصمة باريس.

The bodies of Iraq's federal police members who were killed in suspected IS attack, are repatriated from Kirkuk airport in northern Iraq on December 18, 2022. - Gunmen in northern Iraq where remnants of the Islamic State group are active blew up a vehicle carrying policeman before opening fire killing nine, police sources said. No group immediately claimed responsibility for the attack, one of the deadliest in Iraq in recent months. (Photo by Marwan IBRAHIM / AFP)

"داعش" يتبنى هجوماً أودى بحياة 9 من الشرطة العراقية 18.12.2022

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في منشور على تليغرام مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل تسعة من أفراد الشرطة العراقية في كركوك. وهذا الهجوم يعدّ من بين الهجمات الأكثر دموية التي شنّها التنظيم في الأشهر الأخيرة في العراق.