عودة خيرسون لأحضان أوكرانيا بعد انسحاب القوات الروسية

من أين تستمد منطقة خيرسون أهميتها الاستراتيجية؟

تقع منطقة خيرسون على حدود شبه جزيرة القرم، وتمثل هذه المقاطعة الواقعة في جنوب أوكرانيا خط إمداد حيوي، نظرا لإطلالها على بحر آزوف وكذلك البحر الأسود، بالإضافة إلى قربها من مصب نهر دنيبرو.