عودة خيرسون لأحضان أوكرانيا بعد انسحاب القوات الروسية

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احتفل سكان مدينة خيرسون بانسحاب القوات الروسية وعودةِ المدينة لسيطرة الجيش الأوكراني . وقالت كييف إِنها تسير نحو تحقيق انتصار ٍ مشترك للغرب وللدول المحبة للسلام في العالم
بعد إعلانها استعادة مدينة خيرسون، رأت أوكرانيا أنها تسير نحو تحقيق "انتصار مشترك" للغرب، في حين رأت لندن في الانسحاب "خسارة استراتيجية جديدة" لموسكو.
تقع منطقة خيرسون على حدود شبه جزيرة القرم، وتمثل هذه المقاطعة الواقعة في جنوب أوكرانيا خط إمداد حيوي، نظرا لإطلالها على بحر آزوف وكذلك البحر الأسود، بالإضافة إلى قربها من مصب نهر دنيبرو.
توخت أوكرانيا الحذر وتعاملت بتشكك مع إعلان روسيا انسحاب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بمنطقة خيرسون. ويمثل الانسحاب الروسي في حال حصوله انتكاسة كبيرة لموسكو ونقطة تحول محتملة في الحرب.
أكد جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني إن وحدات عسكرية أوكرانية تدخل مدينة خيرسون في جنوب البلاد. كما طالبت أوكرانيا أي قوات روسية ما زالت في المنطقة بالاستسلام.
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