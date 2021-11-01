عودة خجولة للسياحة في شمال العراق بعد طي صفحة "داعش"

محكمة ألمانية تؤيد ترحيل "داعشي" مدان بارتكاب جريمة حرب

أيدت محكمة ألمانية حكمًا يقضي بترحيل "داعشي" عراقي أدين بارتكاب جريمة حرب، مؤكدة أنه لايزال يمثل خطرًا على البلاد، ومشيرة إلى أنه ارتكب جرائم عنف خطيرة حتى بعد دخول ألمانيا. وكان المدان شارك في عملية إعدام أحد الأسرى.