عودة خجولة للسياحة في شمال العراق بعد طي صفحة "داعش"

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
زار حوالى أربعين زائرا معظمهم عراقيون مؤخرا مدينة الحضر الأثرية المدرجة على لائحة التراث الإنساني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
أيدت محكمة ألمانية حكمًا يقضي بترحيل "داعشي" عراقي أدين بارتكاب جريمة حرب، مؤكدة أنه لايزال يمثل خطرًا على البلاد، ومشيرة إلى أنه ارتكب جرائم عنف خطيرة حتى بعد دخول ألمانيا. وكان المدان شارك في عملية إعدام أحد الأسرى.
أضحت الحملات التي تشنها تركيا ضد المسلحين الأكراد في العراق وسوريا تحت المجهر أكثر من قبل بعد غارات جوية أودت بحياة تسع سائحين في شمال العراق مؤخرا. العراق اتهم تركيا بالوقوف وراءها وهناك تصعيد إقليمي مستمر بسببها.
وسط غضب شعبي شديد، أعلن رئيس الوزراء العراقي حالة الحداد الوطني على أرواح ضحايا القصف الصاروخي الذي استهدف منتجعاً سياحياً شمال العراق وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات. تركيا نفت صلتها بالحادث فيما تصاعدت الانتقادات الدولية.
قالت الخارجية العراقية إنها وجهت شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الإعتداء التركي على منتجع سياحي في محافظة دهوك، مطالبة بعقد جلسة طارئة حول الأمر واستصدار قرار دولي بشأن الاعتداء، الذي نفت أنقرة مسؤوليتها عنه.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول