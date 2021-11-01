 عودة خجولة للسياحة في شمال العراق بعد طي صفحة ″داعش″ | DW الأخبار | DW | 12.09.2022

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عودة خجولة للسياحة في شمال العراق بعد طي صفحة "داعش"

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