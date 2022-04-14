عودة خجولة للسياحة العالمية

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لقد كان قطاع السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بجائحة كورونا. الآن - وبعد رفع القيود تدريجيًّا - بدأت الحياة تعود الى هذا القطاع المهم الذي يؤمن فرص عمل لملايين الناس في العالم.
قدم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث خفض من توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي في 2022. كما توقع الصندوق ارتفاع الأسعار، وخصوصا للاقتصادات الناشئة والنامية.
لم يكد اقتصاد ألمانيا يجتاز تداعيات كورونا حتى تلقفته ارتدادات حرب أوكرانيا التي ألهبت أسعار الطاقة ومستويات التضخم. وباتت قاطرة أوروبا تترنح، فيما يتوقع معظم معاهد الرصد الاقتصادي آفاقا قاتمة على المدى المنظور.
كشفت جائحة كورونا عن تصدعات في الترابط الاقتصادي بين دول العالم، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى أزمة كبيرة في الإمدادات الغذائية وأسواق السلع الأساسية، ما دفع خبراء للقول بتراجع العولمة. فهل بدأ تشكل نظام عالمي جديد؟
أكد تقرير معهد سيبري السويدي أن المبيعات العالمية للأسلحة لم تتباطأ بالرغم من جائحة كورونا لتصل لمستويات غير مسبوقة، إذ باعت مائة شركة رائدة في مجال الصناعات العسكرية أسلحة بما لا يقل عن 531 مليار دولار خلال عام 2020.
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