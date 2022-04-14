 عودة خجولة للسياحة العالمية | DW الأخبار | DW | 06.05.2022

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DW الأخبار

عودة خجولة للسياحة العالمية

لقد كان قطاع السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بجائحة كورونا. الآن -  وبعد رفع القيود تدريجيًّا -  بدأت الحياة تعود الى هذا القطاع المهم الذي يؤمن فرص عمل لملايين الناس في العالم.

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