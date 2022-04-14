عودة خجولة للسياحة العالمية

تقرير معهد سيبري: الإنفاق الدفاعي العالمي يصل لمستويات غير مسبوقة

أكد تقرير معهد سيبري السويدي أن المبيعات العالمية للأسلحة لم تتباطأ بالرغم من جائحة كورونا لتصل لمستويات غير مسبوقة، إذ باعت مائة شركة رائدة في مجال الصناعات العسكرية أسلحة بما لا يقل عن 531 مليار دولار خلال عام 2020.