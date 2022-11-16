عودة تدريجية لامدادات المياه والكهرباء في أوكرانيا بعض الهجمات الروسية

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بدأت امدادات المياه والكهرباء للعودة تدريجيا في أوكرانيا بعد يوم من الضربات الصاروخية الروسية. وكانت الضربات الروسية قد استهدفت النية التحتية للطاقة والمياه وتسببت في انقطاع واسع النطاق.
فيما دعا حلفاء لبوتين إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، كثفت روسيا هجماتها الصاروخية على أرجاء أوكرانيا، فدمّرت شبكة الكهرباء وخلّفت قتلى، كما انقطع التيار الكهربائي عن الملايين في أوكرانيا، وانقطعت الكهرباء عن مولدافيا.
بمجرد إعلان كييف أن روسيا هي مصدر الصاروخ الذي ضرب قرية بولندية، حثت واشطن الرئيس زيلينسكي على توخي الحذر. القيادة البولندية اندهشت بدورها من إصرار الرئيس الأوكراني على موقفه، ما أجج المخاوف بشأن تآكل الدعم الغربي لكييف.
اتهمت واشنطن موسكو بارتكاب "جرائم حرب ممنهجة" في أوكرانيا، في وقت تعددت فيه المسارات القضائية لملاحقة روسيا على جرائم محتملة، بما في ذلك اتهامات منظمة الصحة العالمية لموسكو بتدمير البنبة الصحية في أوكرانيا.
تسلّمت أوكرانيا أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية لصد القصف الروسي الكثيف الذي استهدف المدن والبنى التحتية الحيوية وتسبّب في انقطاع المياه والكهرباء. وكانت كييف قد طلبت بإنشاء "درع" قادر على حماية البنى التحتية الحيوية.
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