عودة بعض السكان إلى مناطق حول العاصمة الأوكرانية كييف

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فرّ ڤولوديمير هاپون في الربيع من قريته دميديف القريبة من كييف، متجهًا إلى لفيف، أقصى غرب أوكرانيا. وبعد عودته إلى أسرته، قام بمرافقة كاميرتنا بجولة في القرية التي نالت نصيبها من القصف والتخريب.
أكد حاكم إقليم بيلجورود الروسي الواقع قرب الحدود مع أوكرانيا أن انفجارات في المدينة أسفرت عن قتلى وجرحى، فيما تضررت عشرات المباني. وعادة ما يوجه الروس الاتهامات للجيش الأوكراني بقصف تلك المناطق، دون أن تؤكد كييف ذلك.
قالت كييف إن 18 شخصاً قتلوا بينهم طفلان وأصيب عشرات في قصف روسي على مباني في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا. يأتي ذلك فيما أعلنت دول عدة في الناتو إلى جانب الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
روسيا تقول إنها باتت تسيطر بالكامل على إقليم لوهانسك، بينما يرد مسؤول أوكراني أن القتال حول دونباس "لم ينته بعد" وأن الأمر يتعلق بانسحاب تكتيكي.
نددت كييف بما قالت إنه "ترهيب روسي متعمد" وجددت مطالبتها بالحصول على أنظمة غربية مضادة للصواريخ بعد ضربات دامية في منطقة أوديسا، فيما تواجه القوات الأوكرانية وضعا "صعبا جدا" في ليسيتشانسك المدينة الإستراتيجية في دونباس.
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