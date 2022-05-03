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عودة بعض السكان إلى مناطق حول العاصمة الأوكرانية كييف

فرّ ڤولوديمير هاپون في الربيع من قريته دميديف القريبة من كييف، متجهًا إلى لفيف، أقصى غرب أوكرانيا. وبعد عودته إلى أسرته، قام بمرافقة كاميرتنا بجولة في القرية التي نالت نصيبها من القصف والتخريب.