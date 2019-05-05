عودة الهدوء لغزة ونتنياهو يتحدث عن تغيير قواعد الاشتباك

ساد الهدوء في قطاع غزة الاثنين (السادس من أيار/ مايو 2019) بعد موافقة القادة الفلسطينيّين على وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، بعد يومين من المواجهات اعتبرت الأخطر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ حرب العام 2014. ولم ترغب متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على الاتفاق حول وقف إطلاق النار.
بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن حماس تدرك أن إسرائيل غيرت خلال اليومين الأخيرين قواعد الاشتباك. وأضاف: "لقد غيرنا قواعد اللعبة، وحماس تتفهم هذا جيداً، من الواضح أن هذه ليست نهاية الحملة، ولذا فقد أعطيت تعليمات للتحضير لما سيأتي بعد ذلك، وأعطيت تعليمات بترك قوات مدرعة ومدفعية حول قطاع غزة".
ونجحت جهود مصرية وأممية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والفصائل في قطاع غزة، بعد التصعيد العسكري الذي شهدته الأيام الماضية بين الجانبين. واسفر تبادل القصف بين الفصائل وإسرائيل عن مقتل 31 فلسطينيا و4 إسرائيليين.
وقال مراسلو وكالة فرانس برس إنه لم يسجل إطلاق صواريخ من جانب الفلسطينيين أو غارات جوية إسرائيلية، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من الاثنين. ورفعت إسرائيل صباح الاثنين القيود المفروضة على حركة المدنيين في محيط الحدود مع قطاع غزة.
وساهم اتّفاق سابق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس رعته مصر والأمم المتحدة في تهدئة نسبية تزامناً مع الانتخابات التشريعيّة في إسرائيل في التاسع من نيسان/أبريل. وسمحت إسرائيل بموجبه لقطر بتقديم مساعدات إلى القطاع لدفع الرواتب وتمويل شراء الوقود لتخفيف حدة أزمة الكهرباء. كما وسعت في وقت لاحق منطقة الصيد البحري قبالة شاطئ غزة.
في غضون ذلك انتقدت حركة "حماس" بيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أدان فيه أمس إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. واتهمت حماس غوتيريش بالتغافل عن ما وصفتها بـ "جرائم" إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين. واعتبرت أن بيان غوتيريش لا يخدم الاستقرار ووقف الحرب ولا يساعد في لعب دور الوسيط أو خلق البيئة المناسبة للهدوء.
أ.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)
-
30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
الجذور والتأسيس
تُعرّف "حركة المقاومة الإسلامية"، المعروفة اختصاراً بـ"حماس"، عن نفسها بأنها "جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين". في 14 كانون الأول/ديسمبر 1987 اجتمعت شخصيات، من أبرزها أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، وأعلنت عن تأسيس الحركة. جاء ذلك الإعلان بعد أسبوع على اندلاع "الانتفاضة الفلسطينية الأولى".
-
30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
الميثاق
في 18 آب/أغسطس 1988 صدر "ميثاق حماس" محدداً هوية وأهداف الحركة. وصف الميثاق الصراع مع إسرائيل على أنه "ديني" ودعا "إلى تدمير إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية على كامل فلسطين التاريخية".
-
30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
ضد اتفاقات أوسلو
في 14 أيلول/سبتمبر من عام 1993 وبعد يوم من توقيع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، خرج 300 شخص من حماس للتظاهر ضد الاتفاق داعين إلى مواصلة مهاجمة الجيش الإسرائيلي. وفي ذات اليوم، نفذت حماس أول تفجير انتحاري في قطاع غزة.
-
30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
الفوز في انتخابات 2006
قاطعت حماس انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني في عام 1996 لأنها منبثقة من "اتفاقات أوسلو" حسب ما أعلنت الحركة آنذاك، غير أنها عادت وشاركت في انتخابات 2006 وحققت فوزاً ساحقاً على حساب حركة "فتح".
-
30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
الانقسام والسيطرة على غزة
في 15 من حزيران/يونيو 2007، عقب اندلاع معارك عنيفة أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين بين أفراد القوى الأمنية التابعة لحركتي حماس وفتح سيطرت "حماس" على القطاع وطردت الكوادر الفتحاوية وقواها الأمنية من القطاع.
-
30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
الاتحاد الأوروبي يصنفها بـ "الإرهابية"
في 26 تموز/يوليو 2017 أيدت "محكمة العدل الأوروبية" قراراً صادراً عن "المجلس الأوروبي" بإبقاء الحركة على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب". وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج حماس لأول مرة على قائمته للمنظمات الإرهابية أواخر عام 2001 على خلفيات تنفيذها عمليات "انتحارية".
-
30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
اغتيالات
في 22 آذار/مارس 2004، قامت إسرائيل باغتيال الزعيم الروحي للحركة أحمد ياسين. وبعد أقل من شهر، تم اغتيال خليفته عبد العزيز الرنتيسي. وقبلها بعامين اغتالت إسرائيل القائد العسكري في الحركة ومؤسس جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" صلاح شحادة. كما كانت عمليات الاغتيال قد طالت أعضاء بارزين في الحركة كيحيى عياش وغيره.
-
30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
حروب مع إسرائيل
في 12 أيلول/سبتمبر 2005، انسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بقرار أحادي الجانب. وخاضت الحركة وفصائل فلسطينية أخرى عدة حروب مع إسرائيل أبرزها في الأعوام 2008 و2009 و2012 و2014.
-
30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
"وثيقة سياسية جديدة"
في الأول من أيار/مايو 2017، أعلنت الحركة من الدوحة عن تعديلات على برنامجها السياسي وافقت بموجبها على إقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967، مؤكدة أن الصراع "سياسي" وليس "دينياً" وبقبولها بفكرة إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. من جانبها رفضت إسرائيل التعديلات قائلة إن حماس "تحاول خداع العالم".
-
30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
المصالحة مع "فتح"
في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 وقعت حركتا فتح وحماس في مقر "المخابرات العامة المصرية" في القاهرة على اتفاق المصالحة بهدف إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين. واتفق الطرفان على أن تتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حالياً لسلطة حركة حماس، بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر "كحد أقصى". وقبل أيام فشلت الحركتان في الالتزام بذلك الموعد وتبادلتا الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
-
30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
علاقات متميزة مع إيران وتركيا وقطر وحزب الله
تقدم إيران مختلف أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لحركة حماس. كما تقيم الحركة علاقات وطيدة وتنسيق عالي المستوى مع حزب الله. وبالمثل وعلى خلفيته الإسلامية يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساندة ودعماً للحركة على عدة أصعدة. وبالمثل تفعل قطر التي زار أميرها السابق حمد بن خليفة قطاع غزة في عام 2012.
-
30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
علاقة متوترة مع مصر والسعودية والإمارات
تقدم السعودية ومصر والإمارات وباقي دول الخليج دعماً للسلطة الفلسطينية، في حين تتسم علاقاتها بحركة حماس بالتوتر. وقد ازدادت العلاقات توتراً في السنوات الاخيرة على خلفية صراع السعودية مع الإخوان في مصر وباقي الدول العربية. كما أدت الأزمة الخليجية الأخيرة إلى صب مزيد من الزيت على النار.
-
30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
حماس تتوعد بإسقاط قرار ترامب بشأن القدس
حماس مدرجة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية. واليوم (14 كانون الأول/ديسمبر 2017) قال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، خلال مهرجان جماهيري نظمته الحركة في الذكرى السنوية 30 لانطلاقتها في غزة: "سنسقط قرار ترامب مرة وإلى الأبد". خ.س