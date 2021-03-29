عودة الملاحة إلى قناة السويس بعد نجاح تعويم الناقلة الجانحة

تم تعويم السفينة "إيفر غيفن"، الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس، واستئناف حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولي، بحسب ما أعلن رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع، في بيان اليوم الاثنين (29 آذار/ مارس 2021)، وذلك بعد دقائق من نشر مواقع تتبع صوراً تظهرها في عرض القناة من جديد.

وقال ربيع إنه "تم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن".

من جانبها، أكدت شركة "إيفر غرين" المشغلة للسفينة نجاح إعادة تعويمها، وقالت إنها تتجه الآن إلى "البحيرة المرة الكبرى" في قناة السويس، حيث سيتم فحصها وتحديد ما إذا كان بالإمكان استئناف حركتها.

مشاهدة الفيديو 26:15 شارك مسائية DW: تعطل الملاحة بقناة السويس.. هل يحفز مشاريع منافسة للقناة؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3rG5U مسائية DW: تعطل الملاحة بقناة السويس.. هل يحفز مشاريع منافسة للقناة؟

وعرضت قناة "إكسترا نيوز" المحلية صوراً مباشرة للسفينة بعد تعويمها وأثناء تحركها داخل القناة.

وقبل دقائق من إعلان ربيع تعويم السفينة وعودة الملاحة في قناة السويس، كانت وسائل إخبارية قد تحدثت عن عودة السفينة إلى الوضع العرضي في القناة.

وأوضح مصدر في قناة السويس طلب عدم ذكر اسمه أن "رياحاً شديدة هبت أثناء مناورات التعويم أعادت السفينة إلى وضع عرضي داخل القناة. إلا أن القاطرات تمكنت من ضبط وضعها مجدداً ثم تعويمها بالكامل وإعادتها الى مسارها الصحيح مرة أخرى".

وبدأت فجر الاثنين عملية تعويم السفينة التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)