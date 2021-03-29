عودة الملاحة إلى قناة السويس بعد نجاح تعويم الناقلة الجانحة

تم تعويم السفينة "إيفر غيفن"، الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس، واستئناف حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولي، بحسب ما أعلن رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع، في بيان اليوم الاثنين (29 آذار/ مارس 2021)، وذلك بعد دقائق من نشر مواقع تتبع صوراً تظهرها في عرض القناة من جديد.
وقال ربيع إنه "تم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن".
من جانبها، أكدت شركة "إيفر غرين" المشغلة للسفينة نجاح إعادة تعويمها، وقالت إنها تتجه الآن إلى "البحيرة المرة الكبرى" في قناة السويس، حيث سيتم فحصها وتحديد ما إذا كان بالإمكان استئناف حركتها.
وعرضت قناة "إكسترا نيوز" المحلية صوراً مباشرة للسفينة بعد تعويمها وأثناء تحركها داخل القناة.
وقبل دقائق من إعلان ربيع تعويم السفينة وعودة الملاحة في قناة السويس، كانت وسائل إخبارية قد تحدثت عن عودة السفينة إلى الوضع العرضي في القناة.
وأوضح مصدر في قناة السويس طلب عدم ذكر اسمه أن "رياحاً شديدة هبت أثناء مناورات التعويم أعادت السفينة إلى وضع عرضي داخل القناة. إلا أن القاطرات تمكنت من ضبط وضعها مجدداً ثم تعويمها بالكامل وإعادتها الى مسارها الصحيح مرة أخرى".
وبدأت فجر الاثنين عملية تعويم السفينة التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.
ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
-
بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
فجر الثلاثاء 24 مارس/ آذار جنحت ناقلة الحاويات العملاقة "إم في إيفر غيفن" لتسد قناة السويس في مصر بسبب رياح قوية وارتطامها بالأرض. الناقلة كانت متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا.
-
بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
رغم أن مصر قامت ببناء وافتتاح فرع جديد لقناة السويس في عام 2015 من أجل الحد من أوقات انتظار السفن على جانبي القناة، إلا أن هذا الفرع يبدأ شمال موقع الحادث، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في القناة بشكل كامل.
-
بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
تعبر القناة يوميا في المتوسط حوالي 50 سفينة مختلفة الأحجام والأوزان. وبحسب شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" فان "طابور انتظار عبور قناة السويس" يضم أكثر من 200 سفينة "عالقة الآن بسبب الغلق"في يومه الرابع. وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.
-
بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
توفر قناة السويس على السفن التجارية الكثير من الوقت والتكلفة. فعلى سبيل المثال، فإن الرحلة من سنغافورة إلى روتردام في هولندا تقصّرها القناة من 11755 إلى 8281 ميلاً بحرياً، أي أنها أقصر بنحو 30 في المائة.
-
بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
تحاول السلطات المصرية، باستخدام قوارب قطر، إخراج السفينة من موقع الارتطام وإدارتها فيها القناة، بحيث تتمكن من الحركة مجدداً. عملية تعويم السفينة الجانحة ما تزال تجري عن كثب، وأبدت دول عديدة استعدادها لمساعدة مصر.
-
بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
تعتبر "إم في إيفر غيفن"، التي ترفع علم بنما، من أضخم الناقلات البحرية في العالم، إذ تستطيع حمل حوالي 20 ألف حاوية نقل. وكان من المفترض أن تصل إلى روتردام في الأول من أبريل/ نيسان. ولكن يبدو أنها لن تتمكن من الالتزام بهذا الموعد!
-
بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
في تاريخ 2019.05.11 عبرت حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولن قناة السويس باتجاه بحر الخليج. و"أبراهام لنكولن" هي حاملة طائرات عملاقة من فئة "نيمتز"، وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم. وشاركت في عام 1991 في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت، كما قادت قوة المهام الموحدة في الصومال في عامي 1992-1993، وفي مطلع القرن الحالي، شاركت في غزو أفغانستان عام 2001 وغزو العراق عام 2003.
-
بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
تحيي مصر سنويا ذكرى حرب اكتوبر (1973.10.06) التي يطلق عليها في القاموس الاسرائيلي حرب يوم (عيد) كيبور التي اطلقتها اسرائيل، لكن الجيش المصري أحدث المفاجأة باجتياز خط برليف وتحرير قناة السويس التي كانت عبر العصور أيضا مسرحا لحروب. حرب 1973 أعقبتها مفاوضات قادت إلى معاهدة كامب ديفيد للسلام التاريخية بين مصر وإسرائيل سنة 1978.
-
بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
يعود افتتاح قناة السويس إلى 1869 واستغرق بناؤها 10 سنوات، وساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، تقول مصادر أنه مات منهم أكثر من 120 ألف أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة. وفي منتصف نوفمبر تشرين ثاني من عام 1869افتتح الخديو اسماعيل مشروع قناة السويس في حفل ضخم. إعداد. يان دافيد فالتر/ ي.أ/م.س