 عودة المشجعين إلى ملاعب جنوب أفريقيا بعد 18 شهراً | DW الأخبار | DW | 13.10.2021

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DW الأخبار

عودة المشجعين إلى ملاعب جنوب أفريقيا بعد 18 شهراً

بدون احتفالات وبدون أبواق يعود مشجعو كرة القدم في جنوب أفريقيا إلى الملاعب بعد غياب استمر 18 شهراً بسبب وباء كورونا. وحتى الآن لن يتم السماح سوى لمن تلقوا اللقاح الكامل بدخول الملاعب، وبأعداد قليلة جداً.

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