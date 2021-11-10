عودة المشجعين إلى ملاعب جنوب أفريقيا بعد 18 شهراً

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بدون احتفالات وبدون أبواق يعود مشجعو كرة القدم في جنوب أفريقيا إلى الملاعب بعد غياب استمر 18 شهراً بسبب وباء كورونا.
وحتى الآن لن يتم السماح سوى لمن تلقوا اللقاح الكامل بدخول الملاعب، وبأعداد قليلة جداً.
كشفت بيانات حديثة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 18 مليون إصابة، فيما ارتفعت الوفيات إلى نحو 686 ألف حالة، حيث سجلت الولايات المتحدة أرقاماً مرعبة لليوم الخامس على التوالي.
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