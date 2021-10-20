 عودة اللقاءات الثقافية | واحة الثقافة | DW | 23.10.2021

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واحة الثقافة

عودة اللقاءات الثقافية

لا يزال معرض فرانكفورت للكتاب أهم الفعاليات الثقافية في العالم. وهذه السنة عاد التواصل المباشر بين الكتاب بعد أن أقيم معرض السنة الماضية بصورة رقمية، لكن هل يعني هذا للمنظمين والجمهور عودة الحياة إلى طبيعتها؟

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