عودة اللقاءات الثقافية

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لا يزال معرض فرانكفورت للكتاب أهم الفعاليات الثقافية في العالم. وهذه السنة عاد التواصل المباشر بين الكتاب بعد أن أقيم معرض السنة الماضية بصورة رقمية، لكن هل يعني هذا للمنظمين والجمهور عودة الحياة إلى طبيعتها؟
تثير مشاركة دار نشر يمينية في معرض فرانكفورت للكتاب الجدل، خصوصاً بعد مقاطعة كاتبة ألمانية ذات أصول إفريقية المعرض وتأكيدها أنه "لا مكان للنازيين فيه". لكن منظمي المعرض يعارضون ويؤكدون على "حرية التعبير".
في اليوم الأخير من معرض فرانكفورت للكتاب منح اتحاد تجارة الكتب الألمانية جائزة السلام للكاتبة الزيمبابوية تسيتسي دانغاريمبغا التي تعتبر "صوتا مسموعا على نطاق واسع لأفريقيا في الأدب المعاصر".
بالتزامن مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، انطلقت مبادرة لاستخدام وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة في تشجيع الشباب على القراءة. رف للكتب على "انستغرام"، ومقاطع فيديو للنقد الأدبي على "تيك توك". كيف يتم ذلك؟
تكرم جمعية مالكي المكتبات ودور النشر الألمانية "رواية العام" باللغة الألمانية بجائزة الكتاب الألماني. هذا العام 2021، قدم 125 ناشراً ما مجموعه 197 رواية للمنافسة على نيل جائزة الكتاب الألماني.
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