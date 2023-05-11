DW الأخبار

عودة الرئيس السوري الأسد إلى القمة العربية بعد غياب طويل

في أعقاب حملة الرئيس بشار الأسد على الاحتجاجات ضد حكمه عام 2011 والحرب الأهلية التي تلتها تم نبذ سوريا من قبل معظم الدول العربية. وعودة الأسد إلى الجامعة العربية هي مجرد إشارة على انتهاء عزلته.