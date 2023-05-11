عودة الرئيس السوري الأسد إلى القمة العربية بعد غياب طويل

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في أعقاب حملة الرئيس بشار الأسد على الاحتجاجات ضد حكمه عام 2011 والحرب الأهلية التي تلتها تم نبذ سوريا من قبل معظم الدول العربية. وعودة الأسد إلى الجامعة العربية هي مجرد إشارة على انتهاء عزلته.
اختتمت القمة العربية في جدة بعد أن سرق أضواءها حضور الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسوري بشار الأسد، وتصدر جدول أعمالها النزاعان السوداني واليمني.
يرى خبراء أن نجاح الرياض في إنهاء العزلة الإقليمية عن الرئيس بشار الأسد ودعوته للقمة العربية يكشف عن تنامي النفوذ السعودي على حساب فقدان قطر لثقلها الدبلوماسي. بيد أن قطر، وحسب هؤلاء، لا تجازف بإغضاب الشقيقة الكبرى.
أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن اعتقادها بأن من غير الممكن للجامعة العربية أن تتجاهل وحشية الرئيس السوري بشار الأسد بعد عودة سوريا إلى الجامعة، وذلك في أعقاب لقائها مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري في الدوحة.
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي إلى السعودية لحضور القمة العربية، التي يشارك فيها الرئيس السوري بشار الأسد، حليف موسكو، بعد غياب لأكثر من عقد من الزمان. وهذه أول زيارة لزيلينسكي للمنطقة منذ الغزو الروسي لبلاده.
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