 عودة الرئيس السوري الأسد إلى القمة العربية بعد غياب طويل | DW الأخبار | DW | 19.05.2023

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DW الأخبار

عودة الرئيس السوري الأسد إلى القمة العربية بعد غياب طويل

في أعقاب حملة الرئيس بشار الأسد على الاحتجاجات ضد حكمه عام 2011 والحرب الأهلية التي تلتها تم نبذ سوريا من قبل معظم الدول العربية. وعودة الأسد إلى الجامعة العربية هي مجرد إشارة على انتهاء عزلته.

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11.03.2023**TOPSHOT - A wreath of flowers floats on the Mediterranean Sea, thrown by people who ended a protest march on the beach at the site of the shipwreck on March 11, 2023 in Steccato di Cutro, Calabria region, southern Italy, as part of the movement 'Stop the massacre, now!' (Fermare la strage, subito!) launched by the 'National Network February 26' created following the February 26, 2023 shipwreck that killed at least 74 migrants, including children, in Steccato di Cutro. - The February 26 shipwreck, which death toll reached 74 people after the body of a girl of 4 or 5 years old washed up on the beach, has drawn sharp criticism of the right-wing government led by Prime Minister Giorgia Meloni for its failure to intervene timely to save the boat. (Photo by Gianluca CHININEA / AFP) (Photo by GIANLUCA CHININEA/AFP via Getty Images)

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اختتمت القمة العربية في جدة بعد أن سرق أضواءها حضور الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسوري بشار الأسد، وتصدر جدول أعمالها النزاعان السوداني واليمني.

Russia Syria Wreath Laying 8390627 15.03.2023 Syria s President Bashar al-Assad, second left, attends a wreath laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier at the Kremlin wall in Moscow, Russia. Mikhail Tereshchenko / POOL Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMikhailxTereshchenkox +++++++++++++++++++++ Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (L) arrives to attend the APEC Leaders' Informal Dialogue with Guests event during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Bangkok on November 18, 2022. (Photo by Rungroj YONGRIT / POOL / AFP) (Photo by RUNGROJ YONGRIT/POOL/AFP via Getty Images)

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يرى خبراء أن نجاح الرياض في إنهاء العزلة الإقليمية عن الرئيس بشار الأسد ودعوته للقمة العربية يكشف عن تنامي النفوذ السعودي على حساب فقدان قطر لثقلها الدبلوماسي. بيد أن قطر، وحسب هؤلاء، لا تجازف بإغضاب الشقيقة الكبرى.

Annalena Baerbock (Buendnis 90/Die Gruenen), Bundesaussenministerin, aufgenommen bei einem Doorstep im Rahmen des Gymnich-Treffens in Stockholm, 12.05.2023.

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L: 14.05.2023, Berlin: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, kommt vor seinem Gespräch mit Bundespräsident Steinmeier um sich in das Gästebuch im Schloss Bellevue einzutragen. R: HANDOUT - 18.05.2023, Saudi-Arabien, Dschidda: Dieses von der offiziellen Nachrichtenagentur von Saudi Arabien veröffentlichte Foto zeigt Baschar al-Assad (l), Präsident von Syrien,

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