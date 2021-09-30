عودة الحياة الثقافية إلى برلين بأساليب مبتكرة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الحياة الثقافية تعود إلى برلين من خلال معرض جديد يقدم بعض الغرائب والمفاجآت التي تشتهر بها برلين. الجديد في المعرض استخدام العالم الافتراضي والاكسسورات كرموز لأشياء معينة.
بالتزامن مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، انطلقت مبادرة لاستخدام وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة في تشجيع الشباب على القراءة. رف للكتب على "انستغرام"، ومقاطع فيديو للنقد الأدبي على "تيك توك". كيف يتم ذلك؟
حصل مخرج فيلم "تمبكتو" الموريتاني عبد الرحمن سيساكو على جائزة كونراد فولف عن مجمل أعماله، وهي الأفلام التي تعكس تجارب غنية في مالي أو موريتانيا أو موسكو.
أخذ الفنان مراد سبيع الملقب بـ"بانكسي" اليمن على عاتقه توثيق فضائع الحرب في بلاده، وهذا ما أكد عليه وجسده خلال حضوره مهرجان برلين لأفلام حقوق الإنسان بلوحات جدارية توثق كيف أن "أهوال الحرب تبتلع كل شيء".
بعد أن كانت خاوية بسبب جائحة كورونا، تتيح مبادرة للزوار الاستمتاع باكتشاف المقتنيات الأثرية والفنية في جزيرة المتاحف في العاصمة الألمانية برلين.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول