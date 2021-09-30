 عودة الحياة الثقافية إلى برلين بأساليب مبتكرة | DW الأخبار | DW | 20.10.2021

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DW الأخبار

عودة الحياة الثقافية إلى برلين بأساليب مبتكرة

الحياة الثقافية تعود إلى برلين من خلال معرض جديد يقدم بعض الغرائب والمفاجآت التي تشتهر بها برلين. الجديد في المعرض استخدام العالم الافتراضي والاكسسورات كرموز لأشياء معينة.

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