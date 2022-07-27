عودة الحياة إلى الطائرات

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طوابير طويلة من الطائرات. هذه هي حال منطقة أرغون الإسبانية التي تحولت إلى مقبرة للطائرات بملايين الدولارات بسبب جائحة كورونا. غير أن أكبر شركة طيران في ألمانيا تعمل حاليًا على إخراج بعضها من البطالة المؤقتة. بصيص من الأمل يلوح في الأفق.
بعد عامين من الإغلاقات بسبب تفشي وباء كورونا، عادت معدلات السفر في أوروبا إلى الارتفاع، لكن حالة من الفوضى سادت المطارات الرئيسية، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات وارباك خطط السفر والاجازات، ما دفع الحكومات إلى التدخل.
العديد من شركات الطيران لاحظت بأن طائراتها العملاقة عالية التكلفة، ومع تأثر قطاع الطيران بأزمة كورونا، قررت أشهر شركتين بشكل أسرع من المتوقع إيقاف إنتاج اثنتين من أكبر ظائراتها وهما بوينغ 747 وإيرباص A380.
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