 عودة الحياة إلى الطائرات | صنع في ألمانيا | DW | 27.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

عودة الحياة إلى الطائرات

طوابير طويلة من الطائرات. هذه هي حال منطقة أرغون الإسبانية التي تحولت إلى مقبرة للطائرات بملايين الدولارات بسبب جائحة كورونا. غير أن أكبر شركة طيران في ألمانيا تعمل حاليًا على إخراج بعضها من البطالة المؤقتة. بصيص من الأمل يلوح في الأفق.

مشاهدة الفيديو 06:58

المزيد من المركز الإعلامي

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - حرب وكورونا وأزمات وبصيص من الأمل 27.07.2022

08.02.2022 - Screenshot der heutigen Sendung

رادار للتنبؤ بالأمطار 20.07.2022

08.02.2022 - Screenshot der heutigen Sendung

انترنت من الفضاء 20.07.2022

08.02.2022 - Screenshot der heutigen Sendung

أفتار وتأمين فرص العمل 20.07.2022

المزيد صنع في ألمانيا

Rezession Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany Quelle: DW

هل الركود مخيف؟ 27.07.2022

China Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany Quelle: DW

هل الانسحاب من الصين ممكن؟ 27.07.2022

Stahl Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany Quelle: DW

إمدادات الغاز وتوربينات الرياح 27.07.2022

Getreide Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany Quelle: DW

فوضى في تصدير القمح 27.07.2022

اقرأ أيضا

DUSSELDORF, GERMANY - JUNE 25: People wait in long lines amid summer travel chaos due to lack of personnel at Dusseldorf International Airport in Dusseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany on June 25, 2022. Flight delays and cancellations continued to stall air travelers. Kadir Ilboga / Anadolu Agency

فوضى وطوابير واختناقات في مطارات أوروبية.. والحكومات تتدخل 01.07.2022

بعد عامين من الإغلاقات بسبب تفشي وباء كورونا، عادت معدلات السفر في أوروبا إلى الارتفاع، لكن حالة من الفوضى سادت المطارات الرئيسية، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات وارباك خطط السفر والاجازات، ما دفع الحكومات إلى التدخل.

Juli 2020, Teruel, Spanien,Aufnahme von einer ausgemusterten Boeing 747 von British Airways

نهاية الطائرات العملاقة.. وداعاً بوينغ 747 وإيرباص A380! 01.08.2020

العديد من شركات الطيران لاحظت بأن طائراتها العملاقة عالية التكلفة، ومع تأثر قطاع الطيران بأزمة كورونا، قررت أشهر شركتين بشكل أسرع من المتوقع إيقاف إنتاج اثنتين من أكبر ظائراتها وهما بوينغ 747 وإيرباص A380.