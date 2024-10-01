عودة التوقيت الشتوي.. أجمل وأشهر الساعات في أوروبا!
انتهى العمل بالتوقيت الصيفي في أوروبا في الساعات الأولى من صباح الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2024). وتمت العودة للعمل بالتوقيت الشتوي. وقد شمل التغيير حتى الساعات الموجودة في الباحات العمومية. تعرف على أشهرها.
بينغ بن، لندن
يقع برج الساعة الأكثر شهرة في أوروبا في لندن. ومع ذلك فإن بيغ بن هو مجرد اسم مستعار للبرج، والذي يسمى في الواقع برج إليزابيث. تشير ساعة بيغ بن بشكل صحيح إلى أكبر وأثقل الأجراس الخمسة. يقرع "صوت بريطانيا" كل ساعة. والاستثناء الوحيد هو في أيام العطل الرسمية الخاصة.
ساعة مقر البلدية، براغ
تُعد الساعة الفلكية في قاعة مدينة براغ التي ترجع إلى عام 1410 تحفة فنية هندسية قوطية. تقول الأسطورة إن عيون الباني قد فُقئت بعد الانتهاء من بنائها حتى تظل الساعة فريدة من نوعها في العالم. وهي تبهج زائري مدينة براغ القديمة بمسرحيتها التي تجسد شخصيات الرسل الاثني عشر.
ساعة التوقيت العالمي، برلين
تعد ساعة التوقيت العالمي في ميدان ألكسندر بلاتس أحدث ساعة. صممها المصمم الصناعي إريش جون خلال حقبة جمهورية ألمانيا الديمقراطية. ومنذ عام 1969 أصبحت مكاناً شهيراً لالتقاء سكان برلين والسياح منذ عام 1969. يوجد في الجزء العلوي نموذج مبسط للنظام الشمسي، بينما يمكن قراءة الوقت في المناطق الزمنية الـ 24 للأرض على الأسطوانة الموجودة بالأسفل.
ساعة الوقت المنساب، برلين
يمكن رؤية ساعة أقل شهرة ولكن أكثر إثارة للاهتمام في المجمع التجاري "مركز أوروبا" في برلين. يمتد الكرونومتر الذي يبلغ ارتفاعه 13 متراً من عام 1982 على ثلاثة طوابق. هنا يمكنك ملاحظة كيف يمر الوقت. يُظهر مستوى السائل الأخضر في الكرات الكبيرة على اليسار الساعات، بينما تُظهر الكرات الصغيرة على اليمين الدقائق.
تسوتغلوكه، برن
عندما يتعلق الأمر بالساعات، لا ينبغي إلغاء سويسرا. برج الساعة تسوتغلوكه، وهو برج الساعة الذي يعود تاريخه إلى عام 1530، هو معلم مدينة برن الفيدرالية. في كل ساعة على مدار الساعة، يمكن للسائح أن يستمتع بمشاهدة تلاعب الأشكال مع ضربة الساعة الذهبية، والديك وكرونوس، إله الوقت.
ساعة فلكية، ستراسبورغ
شُيدت هذه الساعة داخل كاتدرائية ستراسبورغ أيضاً على يد صانعي الساعات السويسريين. إنها تحفة فنية من عصر النهضة. تتحرك الأشكال كل يوم في الساعة 12:30 ظهراً. يمكنك أن ترى الرسل والأعمار الأربعة، مجسدين في صورة طفل وشاب وكهل وشيخ. جميعهم يمرون بتجربة الموت.
ساعة الوقواق، تريبرغ
تعد ساعات الوقواق بمثابة سفراء الغابة السوداء في جنوب غرب ألمانيا إلى جانب كعكة بولنهوت وكيرش. لذا فلا عجب أن توجد هنا أكبر ساعة وقواق في العالم. وهي موجودة في تريبرغ. تزن الساعة وحدها ستة أطنان. كما أن طائر الوقواق هو أيضاً منظر رائع يجذب الأنظار - حيث ينادي الطائر الخشبي الذي يبلغ طوله أربعة أمتار ونصف من نافذته في الطابق الأول على مدار الساعة ونصف الساعة.
كاريلون دار البلدية، ميونيخ
في الساعة 11 صباحًا و12 ظهرًا تحديدا، تظهر مجسمات الكاريلون في داخل بلدية مدينة ميونيخ. تجسّد المجسمات بالحجم الطبيعي حدثين من تاريخ المدينة: زفاف الدوق فيلهلم الخامس عام 1568 ورقصة صانعي البراميل بعد انتشار وباء الطاعون الشديد. وعلى الرغم من أن الكاريلون يعود للقرن السادس عشر، إلا أنه يعمل بالطاقة الشمسية الحديثة.
ساعة مرساة، فيينا
صمم ساعة فيينا الأكثر شهرة الرسام فرانتس ماتش. على مدار اثنتي عشرة ساعة، يعبر الجسر اثنا عشر مجسماً نحاسياً من تاريخ فيينا. وعند الساعة 12 ظهراً، تستعرض جميع الشخصيات على أنغام الموسيقى. كما تحضر الإمبراطورة ماريا تيريزا والملحن يوزيف فون هايدن. خلال عيد الميلاد، يتم عزف ترانيم عيد الميلاد في الساعة 5 و6 مساءً.
ساعة البرج، غراتس
اشتهرت هذه الساعة أيضاً في النمسا: برج ساعة غراتس الذي يمكن رؤيته من بعيد على جبل شلوسبرغ. الميزة الخاصة للساعة: عقربا الساعات والدقائق معكوسان هنا. في الأصل، كان هناك عقرب كبير واحد فقط للساعات بحيث يمكن التعرف عليه من مسافة بعيدة. وأضيف عقرب الدقائق الصغير لاحقاً.
برج الساعة، البندقية
لا تُظهر الساعة الفلكية في ساحة القديس مرقس الوقت فحسب، بل تُظهر أيضاً علامات الأبراج الحالية وأطوار القمر والشمس. حتى آخر تجديد في عام 1998، كان "تيمبراتوري"، أو حارس البرج يعيش في البرج مع عائلته. وقد تمت مراقبة الساعة رقمياً منذ عام 2006.
دار السحر، بلوا، فرنسا
قد لا تكون هذه ساعة حقيقية، لكن رؤوس التنانين في بلدة بلوا الفرنسية دقيقة في مواعيدها رغم ذلك. فهي تظهر على النوافذ كل نصف ساعة وتتحرك بطريقة مرعبة. يوجد خلف الواجهة متحف يلقي نظرة على تاريخ السحر. يذكر أن الساحر الشهير جان أوجين روبير هودين وُلد في بلوا عام 1805.