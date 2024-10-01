عندما يتعلق الأمر بالساعات، لا ينبغي إلغاء سويسرا. برج الساعة تسوتغلوكه، وهو برج الساعة الذي يعود تاريخه إلى عام 1530، هو معلم مدينة برن الفيدرالية. في كل ساعة على مدار الساعة، يمكن للسائح أن يستمتع بمشاهدة تلاعب الأشكال مع ضربة الساعة الذهبية، والديك وكرونوس، إله الوقت.