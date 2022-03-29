 عودة الأوكرانيين إلى قراهم وبلداتهم بعد استعادة السيطرة عليها | DW الأخبار | DW | 13.05.2022

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عودة الأوكرانيين إلى قراهم وبلداتهم بعد استعادة السيطرة عليها

بعد استعادة أوكرانيا السيطرة على عدد من القرى والبلدات بمحيط مدينة خاركيف بشرق البلاد، أوكرانيون يعودون إلى إلى قراهم ومنازلهم رغم الدمار

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