عودة الأوكرانيين إلى قراهم وبلداتهم بعد استعادة السيطرة عليها

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بعد استعادة أوكرانيا السيطرة على عدد من القرى والبلدات بمحيط مدينة خاركيف بشرق البلاد، أوكرانيون يعودون إلى إلى قراهم ومنازلهم رغم الدمار
قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأغلبية واسعة فتح تحقيق في وقائع قتل وتعذيب المدنيين المرتكبة في أوكرانيا والمنسوبة لقوات الغزو الروسي، كما يدعو القرار لإجراء تقييم بشأن الوضع في مدينة ماريوبول.
بعد محاولات عدة، أخرجت أول مجموعة من المدنيين من مجمع آزوفستال للصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبول شرقا، بينما تكثف القوات الروسية ضغوطها في دونباس، وكييف تأمل في مزيد من الدعم الغربي.
تواصلت عملية الإجلاء البطيئة لمدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، على أن تتواصل السبت. والرئيس الأوكراني يقول إن المدينة دمرت بالكامل لكنها لن تستسلم. وعملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف.
تُصنف جرائم الحرب بأنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة. ووفقا لشهود عيان وتقارير، فقد جرى استهداف المدنيين في أوكرانيا في حلقة مستمرة وكان آخرها ما وقع في بوتشا. بيد أن إثبات جرائم الحرب مهمة صعبة.
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