عوامل ساهمت في تقليص الفارق بين ماكرون ولوبين

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تأثرت شعبية الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون بعد هيمنة الحرب في أوكرانيا على حملته الانتخابية التي بدأها متأخراً، وأيضاً عدم مخاطبته القضايا الداخلية المحورية بشكل كاف.
يدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التي تمثل فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تهديدا غير متوقع لآمال الرئيس إيمانويل ماكرون في الفوز بولاية جديدة.
كما كان متوقعا تصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 12 مرشحا. فوفق نتائج أولية حصل ماكرون على 28,1% ولوبان على 23,3%.
يدلي المواطنون الفرنسيون في مناطق ومقاطعات ما وراء البحار بأصواتهم لاختيار رئيس فرنسا المقبل قبل يوم من نظرائهم في البر الرئيسي بسبب فارق التوقيت. يتوقع أن تتم الإعادة بين ايمانويل ماكرون واليمينية المتطرفة مارين لوبان.
عكس الوحدة النادرة التي أبداها أعضاء الاتحاد الأوروبي إزاء روسيا في بداية غزوها لأوكرانيا، يرى مراقبون أن الخلافات بدأت تظهر، سيما حول العقوبات على موسكو. وهناك من يتهم ألمانيا بالأنانية ويرى أن "المفتاح بيد برلين".
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