 عوامل ساهمت في تقليص الفارق بين ماكرون ولوبين | DW الأخبار | DW | 10.04.2022

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DW الأخبار

عوامل ساهمت في تقليص الفارق بين ماكرون ولوبين

تأثرت شعبية الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون بعد هيمنة الحرب في أوكرانيا على حملته الانتخابية التي بدأها متأخراً، وأيضاً عدم مخاطبته القضايا الداخلية المحورية بشكل كاف.

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©PHOTOPQR/LE PARISIEN/LP / Arnaud Journois ; PARIS ; 08/04/2022 ; ELECTION PRESIDENTIELLE 2022 , PROFESSIONS DE FOI DES CANDIDATS / MARINE LE PEN , EMMANUEL MACRON PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

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