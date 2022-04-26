عوامل تزيد احتمالية الإصابة بكوفيد طويل الأمد

يمكن أن يصيب كورونا طويل الأجل أي مصاب بالفيروس، سواء كان مسار إصابته شديداً أو خفيفاً. وتشمل بعض الشكاوى الأكثر شيوعاً لفيروس كوفيد طويل الأمد:
• التعب والإرهاق
• الصداع
• صعوبة التنفس
• اضطرابات الشم والتذوق
• اضطرابات إدراكية كضعف التركيز والذاكرة
• الاكتئاب
وكنتيجة للإصابة بكورونا قد تحدث كذلك مشاكل القلب والكلى واضطرابات التمثيل الغذائي. وقائمة الأعراض المحتملة طويلة: في دراسات مختلفة، أظهر المصابون ما يصل إلى 200 عرض مختلف لفيروس كوفيد الطويل.
دراسة إنكليزية بينت أن 70 في المائة من مرضى كوفيد الذين تلقوا علاجاً في المستشفى ما زالوا يعانون من الأعراض بعد عام من الإصابة، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكس"، الألمانية.
أجريت الدراسة على أكثر من ألفي مشارك ممن خرجوا من المستشفى بسبب كوفيد-19 بين آذار/مارس 2020 ونيسان/أبريل 2021. ووجدت الدراسة أن الغالبية الذين ما زالوا يعانون من أعراض جسدية وإدراكية خفيفة إلى شديدة بعد خمسة أشهر وبعد عام واحد وأن الأعراض الأكثر شيوعاً لفيروس كوفيد طويل الأمد بعد عام واحد من الإصابة:
• التعب (60 بالمئة)
• آلام العضلات (54 في المئة)
• ضعف جسدي (52 بالمئة)
• قلة النوم (52 بالمئة)
• ضيق التنفس (51 بالمئة)
• ألم وتورم المفاصل (47 بالمئة)
• التفكير البطيء (46 بالمئة)
• فقدان الذاكرة قصير المدى (44 بالمئة)
• ضعف الأطراف (41 في المئة)
أسباب الإصابة بكوفيد طويل الأمد؟
حددت الدراسة العوامل التي تزيد من خطر كوفيد طويل الأمد:
• كون المصاب امرأة
• زيادة الوزن
• وضع المريض على جهاز التنفس أثناء الإصابة الحادة
ارتفاع عوامل الالتهاب في دم المصابين
أظهر مصل الدم لمرضى كوفيد المصابين بشدة تركيزاً مرتفعاً للبروتين CRP، الذي يُنتَج في الكبد استجابةً للالتهاب.
فيما يتعلق بالضعف الإدراكي، وجدت الدراسة، على سبيل المثال، زيادة مستويات البروتين CD70، والذي يساهم في ظهور أمراض المناعة الذاتية. كما زاد مؤشر الالتهاب انترلوكين 6 في كثير من الحالات. وذهبت الدراسة إلى أن هذا يشير إلى وجود التهاب عصبي محتمل يساهم في ضعف الإدراك، حيث يرتبط CD70 بوجود التهاب في الجهاز العصبي المركزي.
خ.س
-
بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
مشهد وردي
المشهد الوردي يضيف رونقاً خاصاً على شوارع المدينة وخصوصا شارع (هيرشتراسه ) في شمال مدينة بون بألمانيا، الذي صنف من أجمل شوارع العالم. ولكن بسبب برودة الطقس لم يكتمل الإزهار كالمعتاد، ومع ذلك تتوقع المدينة جموراً كبيراً خلال مهرجان الكرز في نهاية الأسبوع بعد انقطاع لمدة عامين بسبب الوباء.
-
بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
ارتداء الكمامة!
مع تخفيف قيود كورونا مؤخراً، فإن ارتداء الكمامة غير إلزامي، ولكن تطلب الإدارة من جميع الزوار ارتداء الكمامات على الأقل إذا تعذر الحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص.
-
بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
سحر من نوع خاص
"انه سحر!" هكذا ستعبر عن المنظر عندما تتجول في شوارع مدينة بون القديمة، حيث تبدو كثافة اللون الوردي للزهور وهو يتغير أيضًا بمرور الوقت ليرسم لوحة فنية رائعة للمدينة.
-
بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
تدفق السياح
يتدفق السياح، وخاصة من البلدان الآسيوية مثل اليابان، على مدينة بون القديمة لالتقاط أجمل الصور ويصورون فيديوهات عن مناظر شارع الكرز. وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت بمشاهد جميلة من زهور أشجار الكرز ببون.
-
بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
منذ أكثر من قرن
وقد غرست هذه الأشجار التي تزين المدينة وتضيف ألقاً خاصاً على كل زاوية تطل عليها، عند بناء المدينة القديمة المحيطة، أي منذ أكثر من قرن.
-
بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
300 شجرة كرز
توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.
-
بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
حلم وردي
بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عددا هائلا من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.
-
بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد
مهرجان أزهار الكرز
بعد الاستراحة القسرية المتعلقة بفيروس كورونا، يمكن لزوار مدينة بون القديمة في عطلة الأسبوع توقع برنامج ملون وعروض تذوق الطعام وسوق للسلع الرخيصة والمستعملة ونشاطات موسيقية ومسابقة للتصوير. على الرغم من الطقس الغريب، لا تزال هناك فرصة لالتقاط صورة الربيع المثالية تحت الغطاء الوردي في شارع Heerstrasse.