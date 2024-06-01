عوالم سرية للاتحاد السوفييتي: جورجيا

مخابئ وأنفاق وأقبية تعذيب سابقة: تضم جورجيا العديد من العوالم السرية تحت الأرض من الحقبة السوفييتية. ولا يكاد يوجد بلد آخر في العالم لديه هذا العدد الكبير من المباني تحت الأرض مثل جورجيا الصغيرة. وللمرة الأولى يُكشف عن كل هذه الأمكنة الواقعة على بعد أمتار قليلة تحت الأرض.

خلال الحرب الباردة كانت جورجيا هي الجزء من الاتحاد السوفييتي الذي كان جاراً لبلد عضو في حلف شمال الأطلسي: تركيا. وخلال فترة الحكم الروسي تم بناء زنازين سرية للسجناء السياسيين وأنفاق غامضة ومخابئ محصنة لتوفير الحماية في حالة نشوب حرب نووية. يبحث تورنيكي كابانادزه في شئون المخابئ المحصنة في البلاد منذ عام 2016، ويقود المشاهدين في أكبر مخابيء للقيادة في البلاد: 135 غرفة، ونفق بطول كيلومترين. أما آنا سيباشفيلي فهي في الواقع عالمة آثار، لكنها تبحث أيضًا في شئون السجون السرية من عهد ستالين. ولا تزال آثار السجناء من هذه الحقبة موجودة فيها حتى يومنا هذا. تكتشف زانا أودياشفيلي مخبأ سريا لستالين في منزل مموه. وهناك بئر تؤدي إلى مطبعة تحت الأرض. خطّط ستالين لواحدة من أكبر الجرائم في ذلك الوقت، وهي أن يسطو على بنك الدولة في العاصمة الجورجية تبليسي.