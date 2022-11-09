 عوالم جديدة، معايير جديدة، تكنولوجيا جديدة | صنع في ألمانيا | DW | 09.11.2022

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صنع في ألمانيا

عوالم جديدة، معايير جديدة، تكنولوجيا جديدة

لا تعتبر هجرة الأدمغة خسارة دوما، بل ومكسب أيضا للمهاجرين وبلادهم الأصلية. وأيضا: لا يزال الرجل مقياس معايير كل الأشياء و: من أين سنحصل على كل ما سنحتاجه من بطاريات في المستقبل؟

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