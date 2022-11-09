عوالم جديدة، معايير جديدة، تكنولوجيا جديدة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
لا تعتبر هجرة الأدمغة خسارة دوما، بل ومكسب أيضا للمهاجرين وبلادهم الأصلية. وأيضا: لا يزال الرجل مقياس معايير كل الأشياء و: من أين سنحصل على كل ما سنحتاجه من بطاريات في المستقبل؟
أثار مقتل مهاجر نيجيري في إيطاليا سلسلة من ردود الفعل في البلاد. نشطاء مناهضون للعنصرية يطالبون الآن بإصلاحات تشريعية وفي مجال الهجرة، من أجل وقف التمييز ضد السود في البلد المتوسطي.
منذ بداية الحرب على أوكرانيا ترد تقارير عن المعاملة غير المتكافئة والتمييز ضد غير الأوكرانيين في محطات القطار والحدود. والآن بعد أن أصبح مواطنو هذه الدول الأخرى منتشرين في أنحاء أوروبا، فإنهم يواجهون تحديات إضافية.
تتمتع فيردا أتامان بخبرة شخصية ومهنية للقيام بدور رئيسة مكتب مكافحة التمييز في ألمانيا. لكن ترشيحها للمنصب أثار جدلا واسعا بين الأوساط السياسية في ألمانيا واختلفت الآراء ما بين مؤيد لترشيحها ورافض له.
على نحو مفاجئ أكد اتفاق الائتلاف الحكومي القادم في ألمانيا بزعامة أولاف شولتس على فتح الباب واسعا أمام المهاجرين إلى ألمانيا عبر الطرق الشرعية. ما خلفيات ذلك، وهل يتم تجاوز مشكلة النقص في العمالة المتخصصة عبر ذلك؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول