صنع في ألمانيا

عوالم جديدة، معايير جديدة، تكنولوجيا جديدة

لا تعتبر هجرة الأدمغة خسارة دوما، بل ومكسب أيضا للمهاجرين وبلادهم الأصلية. وأيضا: لا يزال الرجل مقياس معايير كل الأشياء و: من أين سنحصل على كل ما سنحتاجه من بطاريات في المستقبل؟