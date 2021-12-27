 عوالم الظل - نضال من أجل الحقيقة | تقارير جديدة | DW | 27.12.2021

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تقارير جديدة

عوالم الظل - نضال من أجل الحقيقة

الاستقطاب في الرأي العام يزداد حدة يوما بعد يوم. تحاول الدول والشركات تعريف الحقيقة بحسب رؤيتها فهل يمكن إيقاف هذا التطور؟

Verschwörungsmythos QAnon | Q in farben der Reichsflagge

Russland | Social Media


صبحت المنصات الاجتماعية مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وغيرها أكبر آلة للدعاية في التاريخ. إذا صارت الأخبار المنتشرة تصل إلى مليارات الأشخاص بسرعة قصوى. وأصبحت لدى هذه المنصات قوة وتأثير أكبر من أي منظمة أخرى. وهو ما يبين مدى خطورتها. 
 

USA | Anti-Rassismus-Kundgebung in Kenosha



تلاشى الأمل في أن يسود السلام في عالم متصل في ما بينه داخل الشبكة العنكبوتية. ففي الأفق تلوح بين الحين والآخر الكراهية مما يؤدي إلى انتشار الخوف والاستقطاب بسبب استخدام الخوارزميات، فهل سيتنامى العنف جراء ذلك؟
 

3D Illustration | Fake News Lupe Facts




المعلومات المضللة في انتشار مستمر. وذكرت منصة التحقق من الحقائق SNOPES أن كوفيد 19، ساعد في خلق الكثير من  الفوضى بسبب انتشار العديد من الشائعات والأخبار الزائفة.
 

Facebook Schriftzug im Auge



مع القليل من الجهد، يمكن الآن التأثير على الرأي العام. فالمستبدون يكتبون قصصهم الخاصة. في بلدان مثل روسيا وإيران، لطالما تمت السيطرة على المواطنين عبر الأكاذيب - ولا يوجد تصحيح لها يواجهها بالحقائق. فهل الديمقراطيات في خطر وهل خسرنا المعركة ضد المعلومات المضللة؟ هل يمكن أن يتوقف الاستقطاب أيضًا؟ يحاول هذا الوثائقي الإجابة على هذه الأسئلة.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني 2022 – 22:15 UTC
الخميس 13 يناير/كانون الثاني 2022 – 01:15 UTC
الخميس 13 يناير/كانون الثاني 2022 – 03:00 UTC
الخميس 13 يناير/كانون الثاني 2022 – 05:15 UTC
الخميس 13 يناير/كانون الثاني 2022 – 09:15 UTC
السبت 15 يناير/كانون الثاني 2022 – 06:15 UTC
السبت 15 يناير/كانون الثاني 2022 – 10:15 UTC
السبت 15 يناير/كانون الثاني 2022 – 15:15 UTC
السبت 15 يناير/كانون الثاني  2022 – 23:15 UTC
الأحد 16 يناير/كانون الثاني 2022 – 13:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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