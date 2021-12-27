عوالم الظل - نضال من أجل الحقيقة



صبحت المنصات الاجتماعية مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وغيرها أكبر آلة للدعاية في التاريخ. إذا صارت الأخبار المنتشرة تصل إلى مليارات الأشخاص بسرعة قصوى. وأصبحت لدى هذه المنصات قوة وتأثير أكبر من أي منظمة أخرى. وهو ما يبين مدى خطورتها.







تلاشى الأمل في أن يسود السلام في عالم متصل في ما بينه داخل الشبكة العنكبوتية. ففي الأفق تلوح بين الحين والآخر الكراهية مما يؤدي إلى انتشار الخوف والاستقطاب بسبب استخدام الخوارزميات، فهل سيتنامى العنف جراء ذلك؟









المعلومات المضللة في انتشار مستمر. وذكرت منصة التحقق من الحقائق SNOPES أن كوفيد 19، ساعد في خلق الكثير من الفوضى بسبب انتشار العديد من الشائعات والأخبار الزائفة.







مع القليل من الجهد، يمكن الآن التأثير على الرأي العام. فالمستبدون يكتبون قصصهم الخاصة. في بلدان مثل روسيا وإيران، لطالما تمت السيطرة على المواطنين عبر الأكاذيب - ولا يوجد تصحيح لها يواجهها بالحقائق. فهل الديمقراطيات في خطر وهل خسرنا المعركة ضد المعلومات المضللة؟ هل يمكن أن يتوقف الاستقطاب أيضًا؟ يحاول هذا الوثائقي الإجابة على هذه الأسئلة.





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