عوالم الظل - شبكة العصابات العالمية

لم يعد الفساد والاتجار بالمخدرات مشكلة محلية فقط. فالجماعات الإجرامية الدولية بدأت تتعاون مع المنظمات الإرهابية وبعض السياسيين وتنشر العنف وتهدد حياة الناس بلا رحمة. يساعدها في ذلك البنية التحتية المعقدة التي تصعب السيطرة عليها.

تهريب المخدرات هو عمل إجرامي عالمي تتنافس عليه العصابات. إذ يتم تهريب المخدرات إلى أوروبا من أمريكا اللاتينية ويتم غسل الأموال من الأنشطة غير القانونية في بلدان مختلفة، كما يمكن تنظيم القتل في بلد ما وتنفيذه في بلد آخر. يمكن الشعور بعواقب ممارسة الأعمال السرية في كل مكان: جرائم القتل والانفجارات والهجمات المستهدفة - فهي لا تصيب فقط أعضاء الجماعات الإجرامية، بل تصيب أيضًا عائلاتهم والشهود والصحفيين وغيرهم من الضحايا الأبرياء.





وفقا لسجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ويوروبول، فإن كل دولة في العالم لديها الآن مجموعات إجرامية وكارتلات خاصة بها. حتى أن السلطات أصبحت مخترقة وهناك وزراء فاسدون. ووفقا لحسابات البنك الدولي، تنفق الجريمة المنظمة نصف مبيعاتها السنوية البالغة البالغة مئات المليارات من الدولارات على رشوة السياسيين في جميع أنحاء العالم.









ويشكل اللاجئون أيضًا تجارة مربحة للجريمة المنظمة: فتهريب الأشخاص يجلب للمجموعات الإجرامية حوالي 150 مليار دولار سنويًا. الجماعات الإرهابية تقترب أكثر فأكثر من جماعات الجريمة المنظمة.









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