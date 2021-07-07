 عوالم الظل - شبكة العصابات العالمية | تقارير جديدة | DW | 04.01.2022

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تقارير جديدة

عوالم الظل - شبكة العصابات العالمية

تؤثر الجريمة المنظمة على قطاعي السياسة والاقتصاد كما تستفيد منها الجماعات الإرهابية أيضًا. ويتم جني الكثير من الأموال عبر الصفقات غير القانونية. فهل يمكن تدمير الشبكة العالمية الإجرامية؟

Videostills I Dokumentation | Schattenwelten - Das globale Gangster-Netzwerk

لم يعد الفساد والاتجار بالمخدرات مشكلة محلية فقط. فالجماعات الإجرامية الدولية بدأت تتعاون مع المنظمات الإرهابية وبعض السياسيين وتنشر العنف وتهدد حياة الناس بلا رحمة. يساعدها في ذلك البنية التحتية المعقدة التي تصعب السيطرة عليها.

Indonesien Jakarta | Pressekonferenz Drogenschmuggel

تهريب المخدرات هو عمل إجرامي عالمي تتنافس عليه العصابات. إذ يتم تهريب المخدرات إلى أوروبا من أمريكا اللاتينية ويتم غسل الأموال من الأنشطة غير القانونية في بلدان مختلفة، كما يمكن تنظيم القتل في بلد ما وتنفيذه في بلد آخر. يمكن الشعور بعواقب ممارسة الأعمال السرية في كل مكان: جرائم القتل والانفجارات والهجمات المستهدفة - فهي لا تصيب فقط أعضاء الجماعات الإجرامية، بل تصيب أيضًا عائلاتهم والشهود والصحفيين وغيرهم من الضحايا الأبرياء.

Wirtschaft und Finanzen

وفقا لسجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ويوروبول، فإن كل دولة في العالم لديها الآن مجموعات إجرامية وكارتلات خاصة بها. حتى أن السلطات أصبحت مخترقة وهناك وزراء فاسدون. ووفقا لحسابات البنك الدولي، تنفق الجريمة المنظمة نصف مبيعاتها السنوية البالغة البالغة مئات المليارات من الدولارات على رشوة السياسيين في جميع أنحاء العالم.


Symbolbild Flüchtlinge in einem Lastwagen Schleuser Migration


ويشكل اللاجئون أيضًا تجارة مربحة للجريمة المنظمة: فتهريب الأشخاص يجلب للمجموعات الإجرامية حوالي 150 مليار دولار سنويًا. الجماعات الإرهابية تقترب أكثر فأكثر من جماعات الجريمة المنظمة. 

 



مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني 2022 – 22:15 UTC
الخميس 20 يناير/كانون الثاني 2022 – 01:15 UTC
الخميس 20 يناير/كانون الثاني 2022 – 03:00 UTC
الخميس 20 يناير/كانون الثاني 2022 – 05:15 UTC
الخميس 20 يناير/كانون الثاني 2022 – 09:15 UTC
السبت 22 يناير/كانون الثاني 2022 – 06:15 UTC
السبت 22 يناير/كانون الثاني 2022 – 10:15 UTC
السبت 22 يناير/كانون الثاني 2022 – 15:15 UTC
السبت 22 يناير/كانون الثاني  2022 – 23:15 UTC
الأحد 23 يناير/كانون الثاني 2022 – 13:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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