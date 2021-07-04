 عوالم الظل - سلطة أجهزة المخابرات | تقارير جديدة | DW | 05.01.2022

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تقارير جديدة

عوالم الظل - سلطة أجهزة المخابرات

تؤثر أجهزة المخابرات على الحكومات وتتجسس على الدول دون مراعاة القانون. إنها تتصرف بشكل سري يصعب اكتشافه. فهل أصبحت هذه الأجهزة القوى العظمى الجديدة؟

Deutschland Spionage Museum Oberhausen

لا يزال انطباع قديم يشير إلى أن أجهزة المخابرات قد تأسست ونشطت في الماضي خلال الحرب الباردة. لكن التكنولوجيا الحديثة تجعل حربًا جديدة ممكنة. فالأمر لم يعد يتعلق بروسيا والولايات المتحدة فقط. فهل نحن مقبلون على حقبة جديدة من الاضطرابات السياسية؟

Symbolbild - Überwachung - Spionage


فقدت الولايات المتحدة عددا كبيرا من الجواسيس والمخبرين منذ عام 2010 أكثر مما فقدته منذ انتهاء الحرب الباردة. ويؤكد رؤساء المخابرات الألمانية أيضًا أن الأوقات الآن أصبحت صعبة. فالتكنولوجيا الحديثة ساعدت على تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية 2016 أدى إلى فوز دونالد ترامب فيها.
 

Symbolbild USA Joe Biden am Telefon


يشير ذلك إلى فقدان الولايات المتحدة مجالات نفوذها القديمة كما يسعى حلفاؤها بشكل متزايد إلى تحقيق أهدافهم الخاصة. ماذا يعني هذا التطور بالنسبة لخطوط الصراع الأمريكية مع الصين وإيران وروسيا، ولكن أيضًا مع حلفاء مثل المملكة العربية السعودية وتركيا؟ 

هل نحن أمام حرب جديدة للمخابرات قد تصبح كل دولة ساحة معركة لها؟

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني 2022 – 22:15 UTC
الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022 – 01:15 UTC
الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022 – 03:00 UTC
الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022 – 05:15 UTC
الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022 – 09:15 UTC
السبت 29 يناير/كانون الثاني 2022 – 06:15 UTC
السبت 29 يناير/كانون الثاني 2022 – 10:15 UTC
السبت 29 يناير/كانون الثاني 2022 – 15:15 UTC
السبت 29 يناير/كانون الثاني  2022 – 23:15 UTC
الأحد 30 يناير/كانون الثاني 2022 – 13:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق

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