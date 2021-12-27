 عوالم الظل - الحروب المستقبلية | تقارير جديدة | DW | 27.12.2021

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تقارير جديدة

عوالم الظل - الحروب المستقبلية

حروب الظل هي معارك لا وجود لها رسميا على أرض الواقع، لأن الجيوش النظامية التقليدية أصبحت تستبدل بمجموعات من المرتزقة والهاكر وطائرات الدرون.

Symbolbild Kämpfe Afghanistan

أصبحت الحروب في المنطقة الرمادية مربحة للكثيرين: حيث يقوم مرتزقة وصناع الأسلحة الرقمية بهجمات يكلفها بها أصحاب قرار يفضلون البقاء في الخفاء.

USA | US-Soldaten besteigen ein Flugzeug in Fayetteville, North Carolina

بعد فشل الولايات المتحدة في حربين لا نهاية لهما على الرغم من التكنولوجيا العالية التي يتمتع بها جيشها المتفوق بدأت أكبر قوة في العالم بسحب جنودها إلى الوطن. لكنها في الوقت نفسها أصبحت تعتمد باطراد مستمر على قوات خاصة وتقوم بعمليات قتل مستهدفة بواسطة طائرات بدون طيار، لذلك أصبحت الخطوط الفاصلة بين الحرب والسلام غير واضحة.

ينطبق ذلك على ما تقوم به روسيا في شرق أوكرانيا حيث يوضح هذا الفيلم الوثائقي كيف يتسبب المرتزقة وخبراء روس بزعزعة الاستقرار وتقسيم البلاد هناك. 

USA | Air Force Drohne MQ-1 Predator

لكن الوقائع تشير إلى أن هجمات الطائرات بدون طيار ليست دقيقة. هذا الريبورتاج هو أول من تحدث عن خالد وأحمد بن علي جابر اللذين فقدا اثنين من أفراد عائلتهما في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار في اليمن. كما رفعت العائلة دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية لأن الهجوم جرى عبر قاعدة رامشتاين الأمريكية الجوية في ألمانيا.


 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 05 يناير/كانون الثاني 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 05 يناير/كانون الثاني 2022 – 22:15 UTC
الخميس 06 يناير/كانون الثاني 2022 – 01:15 UTC
الخميس 06 يناير/كانون الثاني 2022 – 03:00 UTC
الخميس 06 يناير/كانون الثاني 2022 – 05:15 UTC
الخميس 06 يناير/كانون الثاني 2022 – 09:15 UTC
السبت 08 يناير/كانون الثاني 2022 – 06:15 UTC
السبت 08 يناير/كانون الثاني 2022 – 10:15 UTC
السبت 08 يناير/كانون الثاني 2022 – 15:15 UTC
السبت 08 يناير/كانون الثاني  2022 – 23:15 UTC
الأحد 09 يناير/كانون الثاني 2022 – 13:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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الفيلم الدعائي للريبورتاج: عوالم الظل  

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