عوالم الظل - الحروب المستقبلية

أصبحت الحروب في المنطقة الرمادية مربحة للكثيرين: حيث يقوم مرتزقة وصناع الأسلحة الرقمية بهجمات يكلفها بها أصحاب قرار يفضلون البقاء في الخفاء.

بعد فشل الولايات المتحدة في حربين لا نهاية لهما على الرغم من التكنولوجيا العالية التي يتمتع بها جيشها المتفوق بدأت أكبر قوة في العالم بسحب جنودها إلى الوطن. لكنها في الوقت نفسها أصبحت تعتمد باطراد مستمر على قوات خاصة وتقوم بعمليات قتل مستهدفة بواسطة طائرات بدون طيار، لذلك أصبحت الخطوط الفاصلة بين الحرب والسلام غير واضحة.

ينطبق ذلك على ما تقوم به روسيا في شرق أوكرانيا حيث يوضح هذا الفيلم الوثائقي كيف يتسبب المرتزقة وخبراء روس بزعزعة الاستقرار وتقسيم البلاد هناك.

لكن الوقائع تشير إلى أن هجمات الطائرات بدون طيار ليست دقيقة. هذا الريبورتاج هو أول من تحدث عن خالد وأحمد بن علي جابر اللذين فقدا اثنين من أفراد عائلتهما في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار في اليمن. كما رفعت العائلة دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية لأن الهجوم جرى عبر قاعدة رامشتاين الأمريكية الجوية في ألمانيا.







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