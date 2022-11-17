 عواقب ما بعد الشفاء من فيروس كورونا | DW الأخبار | DW | 01.12.2022

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DW الأخبار

عواقب ما بعد الشفاء من فيروس كورونا

ضمن فقرتنا الخاصة "قصتي مع كورونا" نلتقي بطبيبة في كولومبيا تعاني من تبعات الإصابة بفيروس كورونا.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Covid-19 Spezial arabisch Sendungslogo Composite

استمرار الجائحة: كورونا وعواقبها 17.11.2022

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الغذاء والمساعدة المتبادلة في زمن الوباء 24.11.2022

ظهور متحورات جديدة

ظهور متحورات جديدة 27.10.2022

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟ 08.09.2022

المزيد Covid-19 Spezial (Beitraege)

الاعتماد على الذات في كينيا في فترة كورونا

الاعتماد على الذات في كينيا في فترة كورونا 01.12.2022

عواقب كورونا في الأرجنتين

عواقب كورونا في الأرجنتين 01.12.2022

مبادرة تعليم الأطفال الطهي في كولومبيا رغم الإعاقة

مبادرة تعليم الأطفال الطهي في كولومبيا رغم الإعاقة 24.11.2022

طاهية حساء الفقراء في الأرجنتين

طاهية حساء الفقراء في الأرجنتين 24.11.2022

المزيد DW الأخبار

Web-TV-Spezial Bosnisch/Kroatisch/Serbisch zu Corona-Krise via Dunja Dragojevic-Kersten

عواقب كورونا والعلاجات الممكنة 01.12.2022

تشهد مدينة صفاقس التونسية كارثة بيئية بعد اندلاع حريق داخل مكب للنفايات، تسبب في حالات اختناق وإغماء كثيرة بين السكان

صفاقس التونسية تعاني من النفايات 01.12.2022

تسعى الحكومة الألمانية من خلال مجموعة من الإجراءات إلى جذب العمالة الماهرة من الخارج لمكافحة النقص المتزايد في العمالة

اقتراحات حكومية ألمانية جديدة لجلب العمالة الماهرة من الخارج 01.12.2022

فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) لا يزال مستمرا ولم يتم حتى الآن تطوير أي لقاح ضد فيروس هذا الفيروس المعقد.

هل من آفاق لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)؟ 01.12.2022

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Wann endet die Maskenpflicht in Deutschland? Experten gehen davon aus, dass uns der Mundschutz noch eine Weile erhalten bleibt. Archivfoto: Junge Frau mit Mundschutz,Maske. Schild Maskenpflicht Maskenpflicht in Fussgaengerzonen und oeffentlichen Plaetzen in Muenchen am 11.11.2020. MODEL RELEASED!

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تصاعدت المطالب بعودة إجبارية ارتداء الكمامات في ألمانيا في الأماكن المغلقة والولايات التي تزيد فيها العدوى، خاصة مع تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً.