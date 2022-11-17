عواقب ما بعد الشفاء من فيروس كورونا

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ضمن فقرتنا الخاصة "قصتي مع كورونا" نلتقي بطبيبة في كولومبيا تعاني من تبعات الإصابة بفيروس كورونا.
قد تحمي القهوة من عدوى كورونا؛ هذا ما تقدمه النتائج الأولى لتجربة معملية في جامعة ياكوبس في مدينة بريمن. وربط العلماء بين شرب قهوة الفلترة العادية الموجودة في كل بيت وبين احتمالية الإصابة بالعدوى ووجدوا نتائج مثيرة.
التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف: يعاني الكثيرون هذه الأيام من الزكام. معدلات المرض مرتفعة نسبياً. يشعر البعض أن الأمر لم يكن بهذا السوء منذ فترة طويلة. هل هذا صحيح؟
تبدو عليك أعراض الإصابة بفيروس كورونا، لكنك قد تهمل الخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس. ورغم ذلك تقرر الذهاب إلى العمل! هذا التصرف غير قانوني في ألمانيا وقد يكلفك خسارة وظيفتك!
تصاعدت المطالب بعودة إجبارية ارتداء الكمامات في ألمانيا في الأماكن المغلقة والولايات التي تزيد فيها العدوى، خاصة مع تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً.
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