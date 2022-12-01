 عواقب كورونا والعلاجات الممكنة | DW الأخبار | DW | 01.12.2022

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DW الأخبار

عواقب كورونا والعلاجات الممكنة

أين نحن من جائحة كورونا؟ وما هي العلاجات الممكنة للعواقب الجسدية والنفسية؟ في كينيا والأرجنتين سنتعرف على حياة الناس بعد كورونا ونلتقي بطبيبة تعاني من تبعات الإصابة بالفيروس.

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