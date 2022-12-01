عواقب كورونا والعلاجات الممكنة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أين نحن من جائحة كورونا؟ وما هي العلاجات الممكنة للعواقب الجسدية والنفسية؟ في كينيا والأرجنتين سنتعرف على حياة الناس بعد كورونا ونلتقي بطبيبة تعاني من تبعات الإصابة بالفيروس.
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للفوز على منتخب المكسيك 0/2 ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس العالم، بينما أمست فرنسا أول المتأهلين للدور الثاني بفوزها على الدنمارك 1/2.
على الرغم من عمليات الإغلاق الشامل في الصين، تستمر أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في جميع مدن البلاد. عمليات الإغلاق الشامل الصارمة تتسبب في اضطرابات في الحياة اليومية، وخاصة في مجال الرعاية الطبية.
تفجرت احتجاجات في مدينة شنغهاي والعاصمة بكين الأحد على خلفية سقوط قتلى في حريق داخل مبنى يعتقد أن إجراءات كورونا حالت دون انقاذهم. وأمام نفي السلطات تشكلت موجة عصيان مدني لم يسبق لها مثيل منذ تولى شي جين بينغ السلطة.
في مواجهة أكبر موجة من الاحتجاجات منذ عقود، نشرت السلطات الصينية أعدادا كبيرة من قوات الأمن، وقالت إنه "من الضروري اتخاذ إجراءات قمعية ضد نشاطات التسلل والتخريب التي تقوم بها قوات معادية".
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول