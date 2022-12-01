عواقب كورونا والعلاجات الممكنة

خبراء: سياسة "صفر كورونا" الصينية تنذر بتمزيق المجتمع

على الرغم من عمليات الإغلاق الشامل في الصين، تستمر أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في جميع مدن البلاد. عمليات الإغلاق الشامل الصارمة تتسبب في اضطرابات في الحياة اليومية، وخاصة في مجال الرعاية الطبية.