 عواقب كورونا في الأرجنتين | DW الأخبار | DW | 01.12.2022

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DW الأخبار

عواقب كورونا في الأرجنتين

يعاني الكثيرون في الأرجنتين - وخاصة الشباب - من مشاكل نفسية. فمدة الإغلاق هناك كانت طويلة جدًا لم يتلق فيها الطلاب دروسهم. كما لا يجد الكثيرون طريقاً للعودة إلى الحياة الطبيعية.

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الغذاء والمساعدة المتبادلة في زمن الوباء 24.11.2022

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الإجهاد والاحتراق النفسي خلال الوباء 22.07.2022

بدأت مدن كبيرة مثل غوانغ-جو في تخفيف القيود. ولكن بكين لاتزال تواصل قمعها للمظاهرات بشدة.

الصين تخفف قيود كوفيد بعد احتجاجات واسعة 01.12.2022

تعديلات في قانون الهجرة في ألمانيا لتوفير العمالة الأجنبية في العديد من المجالات

ألمانيا تعتزم تعديل قوانين الهجرة لزيادة أعداد العاملين 30.11.2022

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عواقب ما بعد الشفاء من فيروس كورونا

عواقب ما بعد الشفاء من فيروس كورونا 01.12.2022

الاعتماد على الذات في كينيا في فترة كورونا

الاعتماد على الذات في كينيا في فترة كورونا 01.12.2022

مبادرة تعليم الأطفال الطهي في كولومبيا رغم الإعاقة

مبادرة تعليم الأطفال الطهي في كولومبيا رغم الإعاقة 24.11.2022

طاهية حساء الفقراء في الأرجنتين

طاهية حساء الفقراء في الأرجنتين 24.11.2022

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عواقب كورونا والعلاجات الممكنة 01.12.2022

تشهد مدينة صفاقس التونسية كارثة بيئية بعد اندلاع حريق داخل مكب للنفايات، تسبب في حالات اختناق وإغماء كثيرة بين السكان

صفاقس التونسية تعاني من النفايات 01.12.2022

تسعى الحكومة الألمانية من خلال مجموعة من الإجراءات إلى جذب العمالة الماهرة من الخارج لمكافحة النقص المتزايد في العمالة

اقتراحات حكومية ألمانية جديدة لجلب العمالة الماهرة من الخارج 01.12.2022

فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) لا يزال مستمرا ولم يتم حتى الآن تطوير أي لقاح ضد فيروس هذا الفيروس المعقد.

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