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عواقب كورونا في الأرجنتين

يعاني الكثيرون في الأرجنتين - وخاصة الشباب - من مشاكل نفسية. فمدة الإغلاق هناك كانت طويلة جدًا لم يتلق فيها الطلاب دروسهم. كما لا يجد الكثيرون طريقاً للعودة إلى الحياة الطبيعية.