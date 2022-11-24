عواقب كورونا في الأرجنتين

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يعاني الكثيرون في الأرجنتين - وخاصة الشباب - من مشاكل نفسية. فمدة الإغلاق هناك كانت طويلة جدًا لم يتلق فيها الطلاب دروسهم. كما لا يجد الكثيرون طريقاً للعودة إلى الحياة الطبيعية.
في عام 1999 أسس مع المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد أوركسترا للسلام باسم "الديوان الغربي الشرقي"، إنه الموسيقي العالمي دانيال بارنبويم الذي ولد في الأرجنتين وعاش في إسرائيل وألمانيا. فمن هو بارنبويم الذي بلغ الثمانين؟
انهيار اقتصادي وكارثة انفجار المرفأ وشحّ في الأغذية والوقود..أزمات متتالية تخيم على لبنان، لكن آثار شحّ المهدئات ومضادات الاكتئاب باتت تتضح في عيادات الطب النفسي التي يرى المتطوعون بها أنهم أمام "مهمة مستحيلة".
بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقات تأديبية بشأن مباراة منتخبي البرازيل والأرجنتين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي توقفت وسط ظروف هزلية، معربا عن "أسفه إزاء المشاهد التي سبقت توقف المباراة".
تخشى منظمة الصحة العالمية من انتشار جدري القرود خاصة في البلدان التي لا تعد موطناً رئيسياً للمرض، ما جعل المنظمة تصف الانتشار غير المألوف للمرض بأنه ربما يكون مجرد "قمة جبل الجليد".
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