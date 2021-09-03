 عواقب كورونا على العاملين في القطاع الصحي | DW الأخبار | DW | 29.12.2022

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عواقب كورونا على العاملين في القطاع الصحي

نظراً لنقص الطواقم الطبية، غالبًا ما تعين على الممرضات في كولومبيا إنجاز ورديتي عمل خلال 24 ساعة. كما يعاني العاملون في القطاع الصحي من ضغوط نفسية كبيرة جراء فقدانهم أحد أفراد أسرتهم نتيجة للجائحة. وضع يجعلهم بحاجة لمساعدة سريعة أيضاً.

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