عواقب كورونا على العاملين في القطاع الصحي

ألمانيا.. "شاريتيه" يدق ناقوس الخطر بشأن الموجة الثالثة

مستشفى "شاريتيه" العريق في برلين يحذر من أن تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما التحور البريطاني له، يؤشر على تطور خطير فيما يتعلق بالجائحة في ألمانيا، خاصة في ظل ارتفاع معدل الإصابات الأسبوعي لكل 100 ألف نسمة.