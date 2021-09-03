عواقب كورونا على العاملين في القطاع الصحي

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نظراً لنقص الطواقم الطبية، غالبًا ما تعين على الممرضات في كولومبيا إنجاز ورديتي عمل خلال 24 ساعة. كما يعاني العاملون في القطاع الصحي من ضغوط نفسية كبيرة جراء فقدانهم أحد أفراد أسرتهم نتيجة للجائحة. وضع يجعلهم بحاجة لمساعدة سريعة أيضاً.
بعد أن عمل لأكثر من عشرين عاما كمغني، قرر بوريس غرابه ترك الغناء وتعلم مهنة التمريض وهو في سن الخامسة والأربعين من عمره.
فيروس لانجيا هو مرض حيواني المنشأ جديد يصيب أحد أنواع القوارض في الصين وأصاب بالفعل 35 شخصًا. فهل يستحق كل هذا الفزع؟ يؤكد العلماء أنه إذا بدأ الفيروس بالانتشار بين الناس فعلينا أن نقلق بالفعل.
مستشفى "شاريتيه" العريق في برلين يحذر من أن تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما التحور البريطاني له، يؤشر على تطور خطير فيما يتعلق بالجائحة في ألمانيا، خاصة في ظل ارتفاع معدل الإصابات الأسبوعي لكل 100 ألف نسمة.
وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على اعتماد علاجين بالأجسام المضادة لمحاربة مرض كوفيد 19. وتضيف هذه الخطوة سلاحا جديدا إلى ترسانة الأدوية في الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان.
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