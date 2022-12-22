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عواقب جائحة كورونا

حلقة هذا الأسبوع من (كورونا - تغطية خاصة) تتناول العنف الجنسي الذي تعرض له العديد من النساء، خاصة في كينيا، في العامين الماضيين. إلى جانب معاناة الكثيرين من عواقب الإصابة بفيروس كورونا لعدة أشهر.