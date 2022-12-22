عواقب جائحة كورونا

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حلقة هذا الأسبوع من (كورونا - تغطية خاصة) تتناول العنف الجنسي الذي تعرض له العديد من النساء، خاصة في كينيا، في العامين الماضيين. إلى جانب معاناة الكثيرين من عواقب الإصابة بفيروس كورونا لعدة أشهر.
الادعاء الأوكراني يتحدث عن "زيادة كبيرة" في العنف الجنسي الذي يمارسه الجنود الروسي بحق الأوكرانيين. وأنباء عن تراجع الدعم الشعبي للحرب في روسيا، مع دخول الحظر الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي حيز التنفيذ.
تتعرض العديد من النساء لاعتداءات جنسية، بيد أن بعضهن يخشين توجيه اتهامات بشكل فوري، ويفضلن الانتظار، ما يعرض الأدلة للتلف. مبادرة طبية ألمانية أتت للتغلب على هذه المشكلة وحفظ حقوق المعتدى عليهن.
لم تعد جائحة كورونا هي المشكل في ألمانيا، بل الأمراض التقليدية في فصل الشتاء كالانفلونزا. حاليا نسبة المرض كبيرة جدا ووحدات العناية المركزة مملوءة في عدة مناطق.
الصين تبدأ بتخفيف القواعد الصارمة لمكافحة كوفيد، في ظل احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة للمطالبة بإنهاء القيود وبمزيد من الحريات. ولكن منظمة الصحة العالمية تطالب بيكن بمزيد من تخفيف الإجراءات.
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