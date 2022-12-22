 عواقب جائحة كورونا | DW الأخبار | DW | 22.12.2022

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DW الأخبار

عواقب جائحة كورونا

حلقة هذا الأسبوع من (كورونا - تغطية خاصة) تتناول العنف الجنسي الذي تعرض له العديد من النساء، خاصة في كينيا، في العامين الماضيين. إلى جانب معاناة الكثيرين من عواقب الإصابة بفيروس كورونا لعدة أشهر.

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عواقب كورونا والعلاجات الممكنة 01.12.2022

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توقعات بارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين

توقعات بارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين 22.12.2022

إبلاغ 62 عائلة من مخيم الشاطيء للاجئين، بضروروة إخلاء منازلها للبدء في مشروع لتوسعة الشوارع في غزة.

في غزة 62 عائلة قلقة من إيجاد نفسها في الشارع بسبب مشروع لتوسيع الطريق 22.12.2022

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّه نجح في تشكيل حكومة مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة.

إسرائيل: نتنياهو يشكل حكومة دينية يمينية متشددة 22.12.2022

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