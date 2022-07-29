عواقب انقطاع الكهرباء في جنوب إفريقيا

ليبيا.. استياء من الفساد وقلق من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا

بينما عبرت المظاهرات العنيفة التي شهدتها ليبيا مؤخرًا عن استياء الليبيين من الركود السياسي والفساد، يزداد القلق الأوروبي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الوضع في ليبيا، خصوصًا بسبب النفوذ الروسي فيها.