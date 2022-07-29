 عواقب انقطاع الكهرباء في جنوب إفريقيا | العولمة 3000 | DW | 08.10.2022

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العولمة 3000

عواقب انقطاع الكهرباء في جنوب إفريقيا

بسبب الفساد وقدم محطات الطاقة يتزايد انقطاع التيار الكهربائي في جنوب إفريقيا أكثر ولفترات زمنية أطول، مما يسبب المشاكل للعديد من مواطني جنوب إفريقيا.

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