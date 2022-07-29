عواقب انقطاع الكهرباء في جنوب إفريقيا

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بسبب الفساد وقدم محطات الطاقة يتزايد انقطاع التيار الكهربائي في جنوب إفريقيا أكثر ولفترات زمنية أطول، مما يسبب المشاكل للعديد من مواطني جنوب إفريقيا.
تخشى ألمانيا وقوع أزمة في الطاقة وبدأت مدن ألمانية في تشكيل خلايا أزمة. وبإجراءات مثل إطفاء أنوار معالم المدن وتخفيض الإضاءة بالشوارع بدأت تدابير تخفيض الاستهلاك وتزداد بوضوح الحاجة إلى مستشارين في مجال توفير الطاقة.
في تحذير جديد، قال المستشار الألماني إنه يتوقع استمرار اتخاذ تدابير ضد نقص الطاقة حتى بعد الشتاء القادم، ربما لسنوات. فيما دعا رئيس اللجنة الخارجية في البرلمان الألماني إلى سياسة جديدة تجاه شرق أوروبا تقوم على ردع روسيا.
بينما عبرت المظاهرات العنيفة التي شهدتها ليبيا مؤخرًا عن استياء الليبيين من الركود السياسي والفساد، يزداد القلق الأوروبي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الوضع في ليبيا، خصوصًا بسبب النفوذ الروسي فيها.
أودى العنف المستمر في جنوب إفريقيا منذ دخول الرئيس السابق جايكوب زوما الحبس، بحياة 45 شخصا على الأقل. رئيس البلاد علق بأن "القلب حزين" لافتاً إلى الطبيعة غير المسبوقة للعنف منذ التحول نحو الديموقراطية بعد الفصل العنصري.
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