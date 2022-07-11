عواقب الحرب وخيمة على أطفال أوكرانيا والمدارس متوقفة

شتاينماير يحذر من "حرب على وحدة أوروبا" في أوكرانيا

أكد الرئيس الألماني شتاينماير أن الحرب على اوكرانيا هي "حرب ضد وحدة أوروبا وقيمها" يأتي ذلك في وقت تدفع روسيا بالجزء الأكبر من قواتها في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا لمعركة خيرسون التي قد تكون حاسمة لتحديد مستقبل الحرب.