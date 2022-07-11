عواقب الحرب وخيمة على أطفال أوكرانيا والمدارس متوقفة

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المدارس تعاني من دمار كبير في أوكرانيا. مدرسة محطمة والأطفال يرغبون بالعودة إليها رغم ذلك. عواقب الحرب وخيمة.
يقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بجولة أفريقية في إطار سعي روسيا لتعزيز علاقاتها مع البلدان الأفريقية وسط عقوبات وعزلة دولية تعيشها موسكو عقب غزوها أوكرانيا. فما سر الاهتمام الروسي بالقارة السمراء؟
أكد الرئيس الألماني شتاينماير أن الحرب على اوكرانيا هي "حرب ضد وحدة أوروبا وقيمها" يأتي ذلك في وقت تدفع روسيا بالجزء الأكبر من قواتها في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا لمعركة خيرسون التي قد تكون حاسمة لتحديد مستقبل الحرب.
أقر الرئيس الروسي عقيدة جديدة لقوات بلاده البحرية الروسية تنص على توسيع البنية التحتية العسكرية في شبه جزيرة القرم، وعلى أن محاولات واشنطن والناتو للسيطرة على محيطات العالم تمثل تهديداً للأمن القومي لروسيا.
كانت زيارة الرئيس الفرنسي إلى الكاميرون وبنين وغينيا بيساو تهدف إلى إعادة تعريف العلاقات بين فرنسا ومستعمراتها السابقة، لكن جولة رئيس الدبلوماسية الروسية المتزامنة تشير لمنافسة شديدة على النفوذ الدولي في القارة السمراء.
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