 عواقب الحرب وخيمة على أطفال أوكرانيا والمدارس متوقفة | DW الأخبار | DW | 01.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

عواقب الحرب وخيمة على أطفال أوكرانيا والمدارس متوقفة

المدارس تعاني من دمار كبير في أوكرانيا. مدرسة محطمة والأطفال يرغبون بالعودة إليها رغم ذلك. عواقب الحرب وخيمة.

مشاهدة الفيديو 02:47

المزيد من المركز الإعلامي

منذ شن روسيا للحرب في أوكرانيا يمنع الروس من انتقادها أو حتى وصفها بالحرب. رغم ذلك يرفض الكثيرون تكميم أفواههم.

السلطات الروسية تواصل تكميم أفواه معارضي الحرب في أوكرانيا 11.07.2022

مسائية DW: هل تتورط إيران في حرب أوكرانيا؟

مسائية DW: هل تتورط إيران في حرب أوكرانيا؟ 13.07.2022

تسعى أندونيسيا للحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا في ذات الوقت. الرئيس الأندونيسي دعا بوتين وزيلينسكي إلى قمة مجم

شريهان الحدوة: كوميديا الستاند أب خارج الصورة النمطية 07.07.2022

يقدّم مخيم مدرسي غرب أوكرانيا ملاذًا آمناً للأطفال النازحين داخل البلاد.

مخيمات مدرسية في أوكرانيا - مساحة آمنة للأطفال النازحين 11.05.2022

المزيد DW الأخبار

مدربة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات تشيد بأهمية بطولات كرة القدم للسيدات

مدربة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات تشيد بأهمية بطولات كرة القدم للسيدات 01.08.2022

فرحة عارمة تجتاح جماهير الكرة النسائية في انجلترا بعد الفوز بيورو 2022

فرحة عارمة تجتاح جماهير الكرة النسائية في انجلترا 01.08.2022

السنغال: الائتلاف الرئاسي يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية والمعارضة تتحدث عن كذبة

الائتلاف الرئاسي يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية في السنغال والمعارضة تشكك 01.08.2022

بدء تصدير الحبوب من أوكرانيا، بحسب الاتفاقية التي رعتها الامم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا.

ميناء أوديسا يبدأ بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم 01.08.2022

اقرأ أيضا

In this handout photo released by Russian Foreign Ministry Press Service, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, right, and Ethiopia's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Demeke Mekonnen Hassen, during their meeting in Addis Ababa, Ethiopia, Wednesday, July 27, 2022. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

جولة لافروف الأفريقية ـ عمّ يبحث الدب الروسي في القارة السمراء؟ 27.07.2022

يقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بجولة أفريقية في إطار سعي روسيا لتعزيز علاقاتها مع البلدان الأفريقية وسط عقوبات وعزلة دولية تعيشها موسكو عقب غزوها أوكرانيا. فما سر الاهتمام الروسي بالقارة السمراء؟

Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, spricht beim Libori-Mahl der Liborigilde im Rathaus von Paderborn. +++ dpa-Bildfunk +++

شتاينماير يحذر من "حرب على وحدة أوروبا" في أوكرانيا 24.07.2022

أكد الرئيس الألماني شتاينماير أن الحرب على اوكرانيا هي "حرب ضد وحدة أوروبا وقيمها" يأتي ذلك في وقت تدفع روسيا بالجزء الأكبر من قواتها في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا لمعركة خيرسون التي قد تكون حاسمة لتحديد مستقبل الحرب.

Russian President Vladimir Putin, left, Russian Defense Minister Sergei Shoigu, second right, and Commander-in-Chief of the Russian Navy Admiral Nikolai Yevmenov review warships before the main naval parade marking Russian Navy Day in the Gulf of Finland, St. Petersburg, Russia, Sunday, July 31, 2022. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

بوتين يقرّ عقيدة جديدة للبحرية الروسية.. فماذا تتضمن؟ 31.07.2022

أقر الرئيس الروسي عقيدة جديدة لقوات بلاده البحرية الروسية تنص على توسيع البنية التحتية العسكرية في شبه جزيرة القرم، وعلى أن محاولات واشنطن والناتو للسيطرة على محيطات العالم تمثل تهديداً للأمن القومي لروسيا.

YAOUNDE, CAMEROON - JULY 26: French President Emmanuel Macron is welcomed by the President of Cameroon Paul Biya at the presidential palace in Yaounde, Cameroon on July 26, 2022. Saabi Jeakespier / Anadolu Agency

جولة ماكرون الإفريقية.. روسيا تخلط الأوراق وتؤجج صراع النفوذ! 01.08.2022

كانت زيارة الرئيس الفرنسي إلى الكاميرون وبنين وغينيا بيساو تهدف إلى إعادة تعريف العلاقات بين فرنسا ومستعمراتها السابقة، لكن جولة رئيس الدبلوماسية الروسية المتزامنة تشير لمنافسة شديدة على النفوذ الدولي في القارة السمراء.