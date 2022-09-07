عواقب الجفاف في إسبانيا ودعوات للتدخل السريع

تحذير أممي: حرائق الغابات الكبيرة ستشهد وتيرة متسارعة!

حذرت الأمم المتحدة في تقرير من أن عدد حرائق الغابات الكبيرة في كل أنحاء العالم سيرتفع بشكل حاد في العقود المقبلة بسبب الاحترار المناخي. كما حذر التقرير أيضا من تبعات خطيرة لهذه الحرائق على البشر والطبيعة في المستقبل.