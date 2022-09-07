 عواقب الجفاف في إسبانيا ودعوات للتدخل السريع | DW الأخبار | DW | 08.09.2022

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عواقب الجفاف في إسبانيا ودعوات للتدخل السريع

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