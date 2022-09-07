عواقب الجفاف في إسبانيا ودعوات للتدخل السريع

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إسبانيا تعاني من عواقب الجفاف ونضوب المياه الجوفية بسبب الزراعة. متنزه دونيانا جنوب البلاد بعاني من الجفاف. عالم بيئي يدعو لتدخل سريع قبل تفاقم الوضع هناك.
حذرت الأمم المتحدة في تقرير من أن عدد حرائق الغابات الكبيرة في كل أنحاء العالم سيرتفع بشكل حاد في العقود المقبلة بسبب الاحترار المناخي. كما حذر التقرير أيضا من تبعات خطيرة لهذه الحرائق على البشر والطبيعة في المستقبل.
لا تزال أوروبا بالكاد في منتصف فصل الصيف فيما تجاوزت المنطقة التي حاصرتها حرائق الغابات في البلقان وإيطاليا وجنوب شرق البحر المتوسط المعدلات السنوية المعتادة. فما هو تفسير اشتداد حرائق الغابات بهذا الشكل المدمر؟
يعاني الشرق الأوسط من ارتفاع درجات الحرارة كإحدى تداعيات التغير المناخي، لذا يرى خبراء أن التعاون بين بلدان المنطقة يعد ضروريا، فهل يمكن أن تكون اتفاقية المياه مقابل الكهرباء بين الأردن وإسرائيل خطوة أولى في هذا الاتجاه؟
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