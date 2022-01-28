عواقب إغلاق المدارس المتكرر في الفلبين

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في الفلبين أدت الجائحة إلى إغلاق المدارس لعدة أشهر ولمرات متكررة، مما أدى إلى عواقب وخيمة. الآن، وعلى الرغم من إعادة فتحها إلا أن هناك قلقًا من عدم عودة كثير من الأطفال إليها أبدًا.
صحيح أن جائحة كورونا لم تحصد أرواح كثير من أطفال ألمانيا، إلا أنها تسببت في أذى غير مسبوق لهم سواء بدنيا أو نفسيا. ويطالب متخصصون بتطوير استراتيجيات للإبقاء على المدراس والحضانات مفتوحة في حالة تطور الجائحة.
علقت حركة طالبان الدراسة في المدارس الثانوية للفتيات حتى إشعار آخر، وذلك بعد ساعات من بدء العام الدراسي الجديد في أفغانستان. والأمم المتحدة وناشطون ينددون بالقرار.
تتجه ألمانيا نحو تخفيف قواعد الحجر الصحي للتلاميذ في حالة اكتشاف حالة كوفيد-19 داخل الفصل الدراسي. القواعد ستكون موحدة على الصعيد الفيدرالي وتهدف لعدم منع فئات كبيرة من التلاميذ غير المصابين من الحضور.
تعهدت ألمانيا بزيادة تمويلها لصندوق التعليم المدرسي التابع للأمم المتحدة بمقدار 200 مليون يورو، فيما حذرت المنظمة الدولية من تضرر 635 مليون تلميذ وتلميذة بسبب الجائحة وهناك خسائر "يكاد يتعذر تجاوزها في تعليم الأطفال".
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