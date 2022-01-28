 عواقب إغلاق المدارس المتكرر في الفلبين | DW الأخبار | DW | 16.06.2022

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عواقب إغلاق المدارس المتكرر في الفلبين

في الفلبين أدت الجائحة إلى إغلاق المدارس لعدة أشهر ولمرات متكررة، مما أدى إلى عواقب وخيمة. الآن، وعلى الرغم من إعادة فتحها إلا أن هناك قلقًا من عدم عودة كثير من الأطفال إليها أبدًا.

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