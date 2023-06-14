عواصف وأمواج عاتية تضرب سواحل الهند وباكستان

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ضربت عواصف وأمواج عاتية سواحل الهند وباكستان الخميس قبل ساعات من وصول إعصار قوي إلى اليابسة، فيما يبحث الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الفرار عن مأوى
بات كوكب الأرض يشهد ارتفاع متسارعا للحرارة، ومع اشتداد درجاتها في الصيف، تطرح تساؤلات حول كيف نحمي أنفسنا ونحافظ على سلامتنا وسلامة الأطفال وكبار السن؟ التقرير التالي يقدم إرشادات هامة مدعمة بغرافيك للحفاظ على سلامتنا؟
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