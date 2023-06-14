 عواصف وأمواج عاتية تضرب سواحل الهند وباكستان | DW الأخبار | DW | 15.06.2023

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عواصف وأمواج عاتية تضرب سواحل الهند وباكستان

ضربت عواصف وأمواج عاتية سواحل الهند وباكستان الخميس قبل ساعات من وصول إعصار قوي إلى اليابسة، فيما يبحث الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الفرار عن مأوى

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