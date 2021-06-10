عواصف رعدية شديدة تضرب جنوب غرب ألمانيا وتتمدد في مناطق أخرى

ضربت عواصف قوية رافقتها أمطار غزيرة ورياح سويسرا وجنوب غرب ألمانيا ما أدى الى شلل قسم من وسائل النقل في شتوتغارت كما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء (29 يونيو/حزيران 2021). ولم يسجل سقوط أي ضحايا في المانيا في هذه المرحلة. لكن في سويسرا تسببت العواصف بخمسة جرحى.

في شتوتغارت بولاية بادن-فورتمبرغ غمرت المياه عدة أنفاق مترو وقطارات المناطق ما أدى الى شلل جزئي لحركة النقل العام، كما أعلنت الشرطة في هذه المدينة الواقعة في جنوب غرب البلاد.

وشهدت تلك المنطقة عواصف رعدية عنيفة رافقتها رياح بلغت سرعتها 100 كلم في الساعة، في ظاهرة يرتقب أن تصل إلى وسط وشرق البلاد. من جهتها أوضحت شركة القطارات "دويتشه بان" أنه "لا يوجد أي خط يعمل" حاليا في منطقة شتوتغارت. تسببت الرياح القوية أيضا بأضرار في سقف أوبرا شتوتغارت وتسرب مياه ما أدى الى الغاء عرض. وفي مدينة روتلينغن المجاورة تكثفت الاتصالات بالطوارىء بسبب تساقط حبات البرد.

وشهدت عدة مدن صغيرة في هذه المنطقة بجنوب غرب البلاد فيضانات جزئية. في التينشتايغ، ارتفع منسوب نهر وغمرت السيول بعض الشوارع الصغيرة. وأظهرت عدة أشرطة فيديو لهواة نقلتها وسائل الإعلام الألمانية ظواهر الأعاصير الصغيرة وسيارات تنتقل وسط المياه في منطقة الغابة السوداء.

شتوتغارت: إزالة ما تسببت به العاصفة من أضرار

كما شهدت مناطق بافاريا وراينلاند-بفالتس وشمال الراين- ويستفاليا أيضا عواصف قوية ما أدى إلى فيضانات في أقبية وتدخلات عديدة من قبل رجال الإطفاء بحسب السلطات المحلية.

واضطر الفريق الأول لكرة القدم في نادي ماينز في ولاية راينلاند-بفالتس إلى إيقاف التمرين الأول للفريق تحضيرا للموسم الجديد، عقب دقائق من بدايته بسبب عاصفة شديدة مصحوبة برعد وبرق وأمطار غزيرة.

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية أن تشهد مناطق أخرى في شمال وشرق ألمانيا الثلاثاء المزيد من العواصف الرعدية مع "خطر" بسبب الأمطار الغزيرة.

أضرار في سويسرا

من جهتها، تعرضت سويسرا المجاورة مساء الإثنين لعواصف رعدية مصحوبة برياح شديدة وبرد بلغ حجمه في بعض الأماكن حجم كرة غولف.وفي نوتويل بكانتون لوسيرن، بلغ حجمها سبعة سنتمترات، كما أفادت وكالة الانباء السويسرية "اي تي أس".

في كانتون فريبورغ، تدخلت الشرطة ورجال الإطفاء حوالى 300 مرة. وتدخلت خدمات الإنقاذ أيضا لإنقاذ 16 طفلا في صف مع شخصين مرافقين باغتهم سقوط حبات البرد.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)